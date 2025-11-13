宏匯廣場周年慶迎41新櫃進駐 搭普發商機周周抽萬元

宏匯廣場周年慶進入最後一周，可把握11月16日前全館滿3,000送300的年度優惠；迎接普發萬元，11月20日至12月25日推出會員消費萬元周周抽萬元禮券。 圖／宏匯廣場 提供

宏匯廣場正熱鬧展開5周年慶，加上今年啟動有史以來最大幅度改裝，令人眼睛為之一亮！從餐飲、服飾、3C到家電全面改裝煥新登場，共41新櫃報到，為「新三蘆五泰」（新莊、三重、蘆洲、五股、泰山）的主顧客帶來更豐富有趣的購物體驗與新鮮感。現在周年慶進入最後一周，可把握11月16日前全館滿3,000送300的年度優惠，今天（11/13）周四還有最後加碼多送100元餐飲抵用券、等於買3,000送400。

宏匯廣場正熱鬧展開5周年慶，加上今年啟動有史以來最大改裝，從餐飲、服飾、3C科技到家電，為在地客帶來更多元豐富、升級的購物體驗。 圖／宏匯廣場 提供

不只周年慶優惠超好買，主打新莊人廚房的宏匯廣場這次美食餐飲也火力全開，8家新餐廳近日接力開幕，集結新北首店與人氣話題品牌，從火鍋、湘菜到創意早午餐，帶給在地居民更方便、更多元選擇的美食享受。

此次宏匯更主打新北首店餐廳，包含7樓「牛喜」主打一人也能輕鬆享用的壽喜燒鍋物，內用白飯自助無限續、6樓「炒湘湘」，提供鮮辣下飯料理、「撈王」，以胡椒豬肚雞與麻辣鍋聞名；除此還有多家人氣餐廳，包含1樓蔬食餐廳「PRESERVE」以多樣酪梨料理為招牌，菜單選擇多元、6樓則另有日式定食品牌「大戶屋」，提供上班族與家庭用餐的便利選擇。

新北首店「牛喜」進駐7樓。 圖／宏匯廣場 提供

新北首店「炒湘湘」進駐6樓。 圖／宏匯廣場 提供

不只如此，12月還將有3間全新品牌接力登場，包含「貝里尼BELLINI Pasta Pasta」遵循正統義大利烹飪手法為基底，融合日本主廚的細膩提味，打造道地而層次豐富的義式美味，並以多款經典與創意兼具的義大利麵、薄皮酥脆的窯烤披薩為主軸，並推出牛排、燉飯與人氣義式甜點等豐富選擇。

而饗賓集團旗下的「朵頤牛排」，結合經典主餐與自助百匯的豐富選擇，適合慶祝家庭聚餐或重要節日慶祝。源自新莊的人氣咖啡館「不二弄咖啡」，以全台首創的「可頌雞蛋仔」打響知名度，外酥內軟深受顧客喜愛，多家新餐廳加入為新北人帶來更多豐富的美食之選。

在潮流穿搭與居家生活領域也帶來新意，包括1樓迎來新北首店「小米之家」與「創 Q space」、平價風格飾品「miramira」、集結人氣運動鞋款與休閒鞋款的「ABC MART GRAND STAGE」，以及提供日系時裝、配件與生活風格提案的「niko and...」等。6樓居家生活區也迎來最大改裝，新增床寢品牌「Emma」，同時引進「hoi好生活」與北歐頂級家電品牌「ASKO」。

1樓迎來新北首店「小米之家」。 圖／宏匯廣場 提供

3樓的「niko and...」提供日系時裝、配件與生活風格提案。 圖／宏匯廣場 提供

除了美食，宏匯廣場年度最優回饋進入倒數，手邊還有想要入手的購物清單快把握11月16日前全館當日累計消費滿3,000送300電子抵用券，3C、名品、大家電、健康器材單筆滿1萬送500電子抵用券。另外帶來百萬獎項，全館當日累計消費滿5,000元可獲得幸運號碼（可累贈），幸運得主有機會獲得KIA Picanto Trendy、喜鴻假期日韓冬/春季陽台艙雙人遊輪之旅、FUJI按摩椅AI愛沙發等。

普發萬元到手，年底前採購又多了筆購物金，宏匯廣場也端出萬元放大術，11月20日至12月25日期間，超級匯會員全館當日累計滿1萬元即可至1樓贈品處兌換抽獎券，將在每周日推出周周抽1萬元宏匯廣場禮券，將透過官方FB直播抽出中獎者，現場致電且接通者即可獲得。另加碼，如中獎者恰巧在現場則加贈2,000元宏匯廣場禮券，將共獲得12,000元商場禮券。

清新系蔬食餐廳「PRESERVE」進駐1樓。 圖／宏匯廣場 提供

新北首家「撈王」進駐6樓。 圖／宏匯廣場 提供

「ABC MART GRAND STAGE」進駐3樓。 圖／宏匯廣場 提供