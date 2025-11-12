快訊

5%大學生遇困難時會向AI求助 心理師：AI無法取代真實陪伴

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
中華民國諮商心理師公會全聯會今年針對大專學生壓力調查，運用社會情緒學習（SEL），了解學生如何看待壓力。記者翁唯真／攝影
中華民國諮商心理師公會全聯會今年針對大專學生壓力調查，運用社會情緒學習（SEL），了解學生如何看待壓力。記者翁唯真／攝影

中華民國諮商心理師公會全聯會針對大專學生壓力調查，其中，有5%社會情緒能力較弱的大學生，當遇到生活適應、環境調適能力等困難時，常會選擇向AI求助。台灣諮商心理學會副理事長王郁茗表示，使用AI傾訴情緒或尋求協助，僅能獲得「部分」的支持，學生仍需務實地突破困境，而心理諮商能給予實質的心理支持。

全聯會針對全台大專院校於2558名大學生於今年4月至9月對進行問卷調查及統計分析，國立台北教育大學心理與諮商學系主任陳柏霖表示，40%的大學生社會情緒能力佳，但這群學生雖傾向低估自身能力，但具備高度的自我覺察與反省力，能在壓力中保持彈性與自我善待。

陳柏霖說，這種「謙虛而自覺」的特質，正是提升社會情緒能力的重要關鍵。然而，仍有5%社會情緒能力較弱的大學生，因為對自己不夠瞭解，在生活適應和調適能力都遇到困難，校園仍需加強針對高風險族群的心理支持與輔導措施。

陳柏霖表示，隨著AI工具興起，部分學生會先以AI聊天機器人進行自我調適，甚至在晤談時主動分享「我有先跟AI聊過」。AI雖可提供初步紓壓功能，但仍需專業心理師介入，建立更安全與有效的心理支持系統。

王郁茗說，AI可以提供某種在情緒支持上面的效果，但是不能取代人的真實接觸，如果一個人長期關在房間裡，只與AI對話而不與人交流，那將失去與真人實際互動的能力。因此在學生使用AI上需要有心理健康自主判斷力，在與AI聊天過程中要如何清楚區分跟諮商概念有落差，並適時判斷AI所給予的回饋。諮商心理師是人，人與人之間的關係情感、理解與同理，目前是AI無法完全模擬的。

陳柏霖說，「壓力心態」像一個轉換器，決定壓力是推力還是阻力，而「自我關懷」能幫助把壓力轉化成成長的力量。中華民國諮商心理師公會全國聯合會委員李清茵表示，「壓力不是敵人，心態才是關鍵」。

