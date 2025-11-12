心律不整也能喝咖啡？研究曝：每天一杯反而能「護心」
許多有心律不整（心房顫動）病史的民眾，常被叮嚀「少喝咖啡」，以免誘發心悸。不過最新刊登於《美國醫學會期刊（JAMA）》的研究卻顛覆傳統印象，其內容指出，每天一杯咖啡，反而可能讓復發機率下降。
新陳代謝內分泌科醫師蔡明劼在臉書粉專提到，這項名為「DECAF 隨機臨床試驗」的研究，共納入200位平均69歲、曾罹患心房顫動或心房撲動的患者。這些人都準備接受「心臟電擊復律」以恢復正常心律，研究團隊將他們隨機分為兩組：一組每天至少喝一杯含咖啡因的咖啡，另一組則完全禁喝含咖啡因飲品（包括茶與能量飲）。
六個月後的結果出乎意料，研究指出，喝咖啡組的心律不整復發率為47%，禁咖啡組則高達64%，等於喝咖啡者的風險降低約39%。
蔡明劼解釋，研究團隊推測原因可能包括：咖啡因會阻斷「腺苷受體」，而腺苷被認為可能促進心律不整；咖啡本身具抗發炎作用，也可能減少慢性發炎；此外，喝咖啡讓人精神更好、活動量提升，也有助穩定心律。
不過他也提醒，這裡所指的咖啡是一般濃度、天然咖啡因的現煮咖啡，而非能量飲或高劑量咖啡因補充品。
蔡明劼最後補充，若喝咖啡會出現心悸、焦慮或睡眠不良等不適，仍建議量力而為，「但若平常有喝咖啡的習慣，也沒有明顯不舒服，其實不需要刻意戒掉。」
