世界新古詩總會加拿大分會成立 9旬長者也愛寫詩

去年在台灣成立的世界新古詩總會倡導「9到99歲都能成詩人」，如今在加拿大成立首個海外分會，其中有90歲長者投入詩作，還有愛筆耕的83歲長者已出版詩集。

古詩創作講究情感外、還有格律，對現代人來說難度很高，因而一群文學愛好者於去年3月在彰化成立世界新古詩總會，致力於推廣「新古詩」，旨在融合古典詩詞的形式與現代詩歌的思想，促進詩歌藝術的大眾化和國際化。

溫哥華人文薈萃，在詩畫家梁玉燕的號召下，很快集結了逾50位愛好詩歌創作的人士，於昨天宣布成立世界新古詩總會加拿大分會。

其中最高齡的會員是90歲的沈玉雲，她今年一開始追隨梁玉燕習畫，在梁玉燕鼓勵下，嘗試寫新古詩來註記每幅畫的心境。已經寫7首詩的她靦腆地說：「我是最老的學生，學得慢，多虧大家不嫌棄。」

另一名83歲的會員黃幸珠則是多產作家，今年剛出版了一本詩集「築夢」。她說：「寫詩讓我保持活力，我可以專注地觀察人事物，然後用簡潔的文字描繪出來。」

梁玉燕說：「我也是年紀一把了才開始寫詩，新古詩的好處就是只需偶數句押韻即可，沒有其他形式限制。推廣新古詩就是希望人人愛讀詩、人人可寫詩。」

駐溫哥華僑務組長郭淑貞讚揚詩人會員們「活到老、寫到老」的精神，稱「翻看他們的作品，每一首都是人生智慧的詮釋，讓人感受到豐沛的情感。」

世界新古詩總會理事長石豐銘特地從台灣飛來溫哥華祝賀加拿大分會成立。他說，「9到99歲都能成詩人」不是信口胡謅的，去年他在彰化社頭清水國小的三年忠班展開「實驗教學」，僅僅一學期時間，16位小詩人就創作了100多首新古詩。

石豐銘讚揚這群3年級的小詩人，心思和筆觸都非常細膩，用簡單的4句詩就能寫出生活心情。世界新古詩總會出版的第二本詩集中，收錄了50多首小詩人的創作，童言童語非常真摯。例如有一首「希望」，小詩人寫道：「天天玩手機，平板也可以，上網查資料，月考得第一。」另一首「人生」，小詩人的敘述是：「兒時天天樂，少時青春夢，中年東西奔，老時樂無名。」

梁玉燕相信透過推廣學習，海外華人二代的孩子也能創作新古詩。「英文詩歌都重視押韻，所以對他們來說，新古詩的押韻要求並不難。他們甚至還可以做中英雙語詩譯，讓人感受語言轉換之美呢！」