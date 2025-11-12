糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫揭：除了口渴、頻尿還有4大警訊

糖尿病為常見的慢性病，根據「113年國人死因統計結果」，糖尿病排名第5，死亡人數為1萬663人，較前一年驟降8.3%。新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，糖尿病前期可透過減重、健康飲食、規律運動、戒菸酒等生活型態調整來控制血糖，不過高血糖已經損害血管內壁，揭逆轉糖尿病仍會「傷心」。

周建安表示，糖尿病的傷害是慢慢累積、造成身體慢性發炎，即使血糖恢復正常，細胞可能仍持續受損，心血管疾病的風險無法完全消除，包括未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出50%。尤其，肥胖為重要致病因子，脂肪組織會釋放多種發炎因子，會讓心臟負擔更重、老化更快。

發表於《Circulation》期刊的瑞典研究，追蹤67萬多名第二型糖尿病患者，以及260多萬名健康對照者長達20年。結果顯示，糖尿病患者在血糖、血壓、血脂都控制良好的情況下，心肌梗塞與中風等併發症風險均明顯下降，唯獨心臟衰竭例外，糖尿病與心臟衰竭之間存在密切的因果關係。

研究發現，光是體重過重，就會增加糖尿病患者超過3成的心臟衰竭風險。科學期刊《Signal Transduction and Targeted Therapy》上的一項綜述則表示，肥胖造成的慢性發炎與過去因高血糖造成的氧化壓力，會在細胞中留下「代謝記憶」，即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。

糖尿病前期有哪些症狀？周建安提醒，雖然血糖高於正常值，但未達糖尿病診斷標準的時期，一般沒有太明顯的症狀，卻是逆轉病程的關鍵，還有機會透過改變飲食、適當運動、控制體重，或者藥物輔助使血糖恢復正常。如果忽視警訊，平均3到5年內就會發展成糖尿病，或是出現各種併發症。

周建安強調，常覺得口渴、頻尿，可能是身體代謝開始失衡而發出的求救訊號。糖尿病前期因血糖濃度過高，腎臟會加速排糖並帶走水分，導致頻繁上廁所與口乾舌燥。其他還包括了身體疲勞、皮膚變黑、視力模糊等像，如果皮膚癢、反覆發作、傷口癒合慢，這些小病也有可能是血糖在作怪。

糖尿病前期警訊：

1.頻尿與口渴：糖尿病患者因血糖濃度過高，腎臟會加速排糖並帶走水分，導致頻繁上廁所與口乾舌燥。

2.疲勞感：胰島素阻抗使糖分無法進入細胞，能量供應不足，造成明顯的疲倦與倦怠。

3.皮膚變黑、搔癢：特別是脖子與腋下區塊出現暗沉或粗糙斑塊，常為胰島素阻抗的早期徵兆。

4.視力模糊：高血糖會影響眼球液體平衡，導致角膜水腫與視力模糊，嚴重時可能引發視網膜出血或黃斑部病變。

5.傷口不容易癒合：糖尿病會削弱免疫反應，使免疫細胞無法及時抵禦感染，造成傷口癒合緩慢或反覆發炎。