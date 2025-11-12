政策擬放寬一孩家庭聘外傭 藍綠立委憂負面影響

政府擬鬆綁外籍幫傭政策，家裡有一名小孩就可以聘雇，並擬調高就業安定費，藍委今天支持，但對調高就安費有疑慮，綠委則說，將衝擊相關產業從業人員、造成低薪化。

媒體日前報導，為了釋出女性勞動力，政府擬放寬家裡育有1名小孩就能請外籍幫傭，預估最快年底公布相關政策與配套，並擬調高現行就業安定費數額，從新台幣5000元調升至8000元「以價制量」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部長洪申翰列席報告業務概況，並備質詢，多名立委關注外籍幫傭政策放寬。

民進黨立委林淑芬指出，婦女新知基金會跟台灣勞工陣線發布新聞稿都提到，放寬外籍幫傭政策只會嘉惠少數富貴人家，凸顯社會不公現象，也會使現行公共托育服務倒退回外籍化過度市場模式，行政院指示要提高就業安定費「以價制量」，顯見「以價制量」就是為了某個經濟能力以上的人開方便門。

林淑芬說，全球解決少子化議題都是「國家幫忙養」，但台灣卻轉彎朝「孩子自己找外傭帶」，且移工只能是補充原則，勞動部說要做政策評估，這樣開放恐搶走相關從業人員工作，甚至造成薪資滑坡、低薪化。

國民黨立委蘇清泉則表示支持，認為台灣缺工嚴重，此舉可以釋放女性勞動力，「這是好事」，但不能理解為何要調高就業安定費，若調高只有薪水高的女性才有機會可以聘請幫傭，「失去政策美意」。

勞動部長洪申翰則表示，放寬外籍幫傭政策仍正在評估中，各種政策工具都必須進行評估，會依照政院指示的原則，包含考慮本國勞工狀況、多元外籍需求以及照顧及工作品質等，最重要的是政策施行後能夠減少照顧者的負擔。