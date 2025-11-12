快訊

心理健康支持方案 大專生使用率僅2成？調查揭最大原因「預約不到」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部補助15至45歲民眾每人3次心理諮商費的心理健康支持方案，不過根據中華民國諮商心理師公會全聯會調查97.1%學生支持方案，但僅 20.3%有實際使用。記者翁唯真／攝影
衛福部補助15至45歲民眾每人3次心理諮商費的心理健康支持方案，不過根據中華民國諮商心理師公會全聯會調查97.1%學生支持方案，但僅 20.3%有實際使用。記者翁唯真／攝影

衛福部補助15至45歲民眾每人3次心理諮商費的心理健康支持方案，據中華民國諮商心理師公會全聯會調查97.1%學生支持方案，但僅20.3%有實際使用。有專家分析費用、時間、獲取途徑缺乏認識、認知不足都是原因。師大學生會長黃莨騰指出，原因不僅是擔心汙名，更是「預約不到」。衛福部心健司長陳柏熹表示，目前使用約8成，各縣市衛生局都還有資源。

針對全台大專院校於2558 名大學生於今年4月至9月對進行問卷調查及統計分析，受訪者「女性」占70.3%，年級以「一年級」占最多。主要了解社會情緒學習自我覺察、自我管理、社交覺察、人際關係、負責任的決策變項，並評估大學生心理韌性狀態「怎麼看待壓力」。

國立台北教育大學心理與諮商學系主任陳柏霖表示，在心理健康服務使用現況方面，97.1%的學生支持政府推動的15至45歲心理健康支持方案，但實際使用率僅約20%。多數學生仍以校內心理諮商系統為主要支持來源。

陳柏霖分析，支持度高但使用率低可能原因，有可達性問題像地理位置、費用、時間等障礙，還有具體服務內容、獲取途徑缺乏認識的認知差距上，心理汙名仍存在心理顧慮，需求認知不足自認心理狀況良好而未尋求，或是使用學校資源或有其他調適的方式。

國立師範大學學生會長黃莨騰分享，從高中到大學的「轉銜期」，18到25歲的大一生剛離開熟悉的家庭與學習環境，要重新建立時間管理、人際關係與學習模式，若缺乏引導，容易感到迷惘與壓力。

黃莨騰說，學生在學校請了心理假後，學校老師到地底該如何給予關心，若過度介入會不會對學生又是另一種壓力，反而造成反效果，導致往後也不敢請假。不過，對心理健康支持方案使用率低原因不僅是汙名，而是「預約不到」。

陳柏熹表示，若全國有5至6成學生都需要心理諮商，才是不正常的現象，現階段方案資源仍足夠，只是可能集中預約在特定診所，才出現搶不到的情況。目前各縣市衛生局仍有名額，到上個月底全國約使用87％，仍有可運用的資源。明年心理健康支持方案的服務對象及經費仍比照今年，同業鎖定15至45歲族群。

