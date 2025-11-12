嘉義長庚許文蔚、蔡明劭醫師 入選全球前2%頂尖科學家

快訊

中央社／ 嘉義縣12日電

美國史丹佛大學公布2025年全球前2%頂尖科學家名單，嘉義長庚醫院骨科醫師許文蔚與耳鼻喉科醫師蔡明劭入選，分別獲終身影響力獎與年度影響力獎，展現臨床醫學與學術研究深厚實力。

嘉義長庚醫院今天發布新聞稿表示，許文蔚開創國內關節內視鏡手術新紀元，率先引進電腦導航輔助人工膝關節手術技術，大幅提高手術精準度與病人術後生活品質。除臨床成就斐然，也長年投入骨科生物力學與人工關節材料研究，曾赴美國明尼蘇達州梅爾氏醫學中心與伊利諾大學醫院進修，發表多篇國際期刊論文，涵蓋人工關節、骨質疏鬆與運動醫學等領域。

另外，蔡明劭致力於睡眠呼吸中止症的臨床診治與手術創新，結合精準、安全與舒適三大要素，將達文西機械手臂技術應用於睡眠手術，亦主導制定「達文西睡眠手術共識指引」，奠定國際標準，其研究團隊更揭示睡眠呼吸中止症與阿茲海默症風險的關聯，證實有效治療可顯著降低失智風險，對神經退化疾病防治具重大貢獻。他已發表超過127篇SCI論文、引用次數逾2000次，並擔任多本國際期刊編輯委員。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，兩名醫師的入選不僅是個人榮耀，更象徵醫院在醫療品質、研究成果與國際學術影響力上的全面突破。2024年嘉義長庚於國際期刊發表論文達268篇，穩居全台區域醫院領先群。

嘉義長庚醫院表示，史丹佛大學全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）榜單是依據使用全球最大的論文引用資料庫Scopus，分析全球近900萬名科學家在不同研究領域的學術表現，遴選出全球學術影響力前2%的頂尖學者，被視為當前最具公信力的國際學術排名之一。

手術 科學家 嘉義 長庚
相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，本次總競標次數為11921次，總決...

提升國道行車安全 高公局月底邀貨運3業研商

國道大型載重車操作不如小型車靈敏，發生事故恐影響行車安全，今年前9月發生363件事故，而公警局取締惡意違規中，超速占逾1...

西瓜卡吉祥物Suica企鵝「1原因」突被換角！林氏璧氣喊：乾脆用熊本熊

JR東日本昨（11）日宣布，西瓜卡Suica吉祥物Suica企鵝（Suicaのペンギン），將在2026年度末正式告別，記者會還稱要變成全球性的Suica，未來將由新的角色接棒，讓不少粉絲相當不捨，不過引發不少人疑慮為何那麼突然告別，對此日本旅遊達人林氏璧也在臉書氣憤表示，台灣的新聞報到翻天，「他早就不只是日本的Suica了」，懷疑是原作者的授權金談不攏導致「換角」。

5%大學生遇困難時會向AI求助 心理師：AI無法取代真實陪伴

中華民國諮商心理師公會全聯會針對大專學生壓力調查，其中，有5%社會情緒能力較弱的大學生，當遇到生活適應、環境調適能力等困...

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫揭：除了口渴、頻尿還有4大警訊

糖尿病為常見的慢性病，根據「113年國人死因統計結果」，糖尿病排名第5，死亡人數為1萬663人，較前一年驟降8.3%。新...

