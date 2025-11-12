永續採購納契約、公務車電動化 台大醫院獲認證：永續措施將擴及分院

因應永續醫療趨勢，各家醫院推動ESG各項政策，台大醫院今年公告多項文件，訂定「永續採購管理手冊」、「供應商管理程序」、「供應商行為準則」等，提升內部員工及供應商，對「永續採購」理念認知，院方指出，從今年初截至8月底，該院符合環境部指定的綠色採購項目，執行率達100%，且持續推動設備租賃代替購置、公務車店動畫等，獲國際機構認可。

台大醫院通過英國標準協會（BSI）依「ISO20400永續採購指南」進行「符合性查驗」，為全台首家達到這項標準的公立醫院與公部門機關，近期舉辦授證儀式。

台大醫院院長余忠仁說，永續發展已成為全球醫療機構重要使命，該院取得永續採購指南符合性聲明書，不僅是一項認證，更是一份責任，象徵將永續理念融入醫療服務與日常營運，積極回應全球氣候變遷，與淨零轉型政策。

台大醫院副院長黃國晉說，永續採購不僅是採購制度的升級，更代表醫院透過實際行動，支持環境永續，落實社會責任與經濟效益平衡發展，該院導入符合國際標準的永續採購指南，今年已公告多項管理文件，並由總務室舉辦多場教育訓練及供應商大會，強化供應鏈對環境與社會責任的實踐能力，該院已啟動「綠脈採購藍圖」，將落實多項永續專案。

台大院方表示，該院建立永續採購管理手冊與教育訓練制度，2025年通過第三方查驗，並將供應商行為準則納入契約，強化永續採購約束力，且截至今年8月止，環境部指定綠色採購項目執行率達100%，同時將全院影印設備，改以租賃方式代替購置，清潔用品全面改用環保標章產品，公務車也逐步電動化。另，該院每年回收非感染性塑膠容器回收40公噸、減碳量超過14公噸。

台大醫院強調，該院綠色採購，從制度設計至供應鏈管理，並全面導入ESG治理思維，以透明、公正且具彈性的決策流程，推動採購流程低汙染、低耗能轉型，並強化資源循環與廢棄物回收，未來會將這些「兼顧病人安全與環境保護」的做法，從總院擴及至全台各家分院。