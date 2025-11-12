快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

吸菸加劇血管發炎 提高糖尿病患併發中風、腎臟病變4倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
糖尿病前期是可逆的，民眾應定期檢查三高數值，並調整生活習慣。圖／123RF
糖尿病前期是可逆的，民眾應定期檢查三高數值，並調整生活習慣。圖／123RF

菸品被喻為健康的頭號殺手，除了傷肺、增加罹癌風險，還會增加胰島素抗阻，導致血糖更難以控制。台安醫院內分泌曁新陳代謝科主任林毅欣表示，吸菸會導致血糖控制不佳，更容易造成心血管疾病，且吸菸量愈多，罹患第二型糖尿病的風險就愈高。

林毅欣指出，菸品的尼古丁、焦油以及上百種化學物質都會破壞血管，而糖尿病患者本身就因高血糖而血管發炎、硬化，甚至可能引起血管狹窄或阻塞。抽菸造成動脈粥狀硬化機率為20至50%，而糖尿病患者抽菸會反覆刺激血管，造成血管內皮損傷，長期下來，動脈粥狀硬化機率增加40至100%。

台灣腎病年報與健保署統計，糖尿病腎病變更是台灣末期腎臟病及透析治療主因，國際文獻也指出，糖尿病患者罹患心血管疾病的風險比非糖尿病者高2到4倍。11月14日為「世界糖尿病日」，國健署呼籲全民落實拒菸行動，戒菸可降低第2型糖尿病的罹患風險30至40%，盡早戒菸穩糖護健康。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，糖尿病患者的死亡原因主要與心血管疾病、癌症及併發症有關，尤其是心肌梗塞、中風、周邊動脈阻塞等。糖尿病雖然不會馬上致命，但產生的併發症不容小覷，根據統計，有超過60%以上的糖尿病患者最終死於心血管疾病。

「糖尿病前期只要及早調整生活習慣，就有機會逆轉。」歐弘毅指出，要預防糖尿病，最重要的就是維持健康的生活型態，關鍵在於飲食、運動和體重控制。另外，要戒除菸、檳榔，檳榔中的成分會導致代謝異常，吸菸則會損害血管，兩者結合會增加罹患第二型糖尿病的機率。

如果已經罹患糖尿病，歐弘毅提醒，更要透過均衡飲食、規律運動，並遵從醫囑服用藥物來控制血糖，務必定期回診接受追蹤檢查。近年來，糖尿病用藥除了從單純控制血糖，轉向兼具心血管和腎臟保護等其他益處，醫師會根據病患的具體情況擬訂個別化治療，防止併發症、避免其他器官功能惡化。

糖尿病 病患 患者
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

15種腸道微生物 恐引發心血管疾病

10萬洗腎人口半數是糖尿病 專家提醒前期要注意

8成糖尿病患過重 別等罹病才控糖 台大醫：應從前端杜絕高血糖發生

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，本次總競標次數為11921次，總決...

吸菸加劇血管發炎 提高糖尿病患併發中風、腎臟病變4倍

菸品被喻為健康的頭號殺手，除了傷肺、增加罹癌風險，還會增加胰島素抗阻，導致血糖更難以控制。台安醫院內分泌曁新陳代謝科主任...

健保財務缺口將增至千億元 石崇良：讓我睡不著

衛生福利部長石崇良表示，今年健保總額若加上公務預算已近新台幣9467億元，明年健保總額預算加上額外公務預算，總經費將超過...

接種疫苗就萬無一失？營養師教「打前打後這樣吃」免疫力升級

每年換季，流感病毒蠢蠢欲動，提醒民眾注意防護。

衛福部射三箭挽兒科人力 健保署擬調升兒童4類支付標準 明年上路

為挽救兒科醫事人力流失，衛福部提出三大措施。衛福部長石崇良日前宣布，明年健保醫院及西醫基層部門總額已匡列249億元，將用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。