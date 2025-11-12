衛福部射三箭挽兒科人力 健保署擬調升兒童4類支付標準 明年上路

為挽救兒科醫事人力流失，衛福部提出三大措施。衛福部長石崇良日前宣布，明年醫院及西醫基層總額已匡列249億元用於兒童醫療，從保障總額著手完善兒童治療。自明年起擴大現行「幼兒專責醫師」制度為「兒童專責醫師」，兒童年齡從0至3歲再往後延伸至6歲。健保署長陳亮妤說，正規畫提升兒童急重症醫療健保給付，包括兒童一般病床及加護病房的住院診察費等，預計12月公布。

石崇良指出，隨著國內少子女化，導致兒科病人減少，加上預防保健做得好，孩子不生病、不看病，疫情期間台大兒童醫院就曾出現「醫護人員比病人還多」的情況，也讓選擇兒科的醫師減少，相關人力恐因此萎縮。明年醫院及西醫基層總額共匡列249億元，包括醫院125.5億元及西醫基層123.5億元。

為了維護0至6歲兒童醫療照護量能，陳亮妤說，目前已於明年醫院及西醫基層總額中，共匡列249億元，透過保障總額以完善兒童治療，此預算已於今年9月25日經健保共擬會議通過，以留任兒科照顧醫事人力，提升兒童醫療品質。

陳亮妤說，0至6歲兒童專責醫師計畫，為醫事司0至3歲幼兒專責醫師計畫的延伸，健保署正規畫提升18歲以下兒童急重症醫療健保給付，包括兒童一般病床及加護病房的住院診察費等，其他如小兒外科手術、兒童心智科等給付，將與兒科醫學會、兒科重症醫學會討論，預計12月時對外公布，明年正式上路。

陳亮妤說，0至6歲兒童專責醫師計畫，為醫事司0至3歲幼兒專責醫師計畫的擴大，健保署正規畫提升18歲以下兒童急重症醫療健保給付，包括兒童急性一般病床及加護病房的住院診察費，推估約增加1.9億，其他如小兒外科手術、兒童心智科等給付，將與兒科醫學會、兒科重症醫學會討論，預計11月底提出方案，12月於共擬會議討論，明年正式上路。