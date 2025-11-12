快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

健保財務缺口將增至千億元 石崇良：讓我睡不著

中央社／ 台北12日電
衛福部長石崇良。聯合報系資料照
衛福部長石崇良。聯合報系資料照

衛生福利部長石崇良表示，今年健保總額若加上公務預算已近新台幣9467億元，明年健保總額預算加上額外公務預算，總經費將超過1兆元大關，雖可挹注產業，但財務缺口將增加至1000億元，是「讓我睡不著的地方」。

石崇良今天出席經濟日報2025年生技論壇。衛福部近日研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發熱議。他表示，健保總額連2年高成長，去年健保總額為8755億元，今年已上升至9286億元，加上公務預算已近9467億元，實質成長率8%。

他說，透過雙引擎推動，以實現「健康台灣」願景，一大引擎是明年健保總額預算將成長至9883億元，再加上額外公務預算，總經費將超過1兆元，成長率達6.5%。

當健保總額達到兆元支出規模，是「讓我睡不著的地方」，他表示，因健保每年財務缺口將高達1000億元，未來支出若持續增加，就要思考擴大健保財源，而政府負擔健保經費不少於36%。

他表示，政府以公務預算額外挹注，如公共衛生預算、百億癌藥基金今年已設立，明年持續挹注；再來是精準醫療的投入，包括基因檢測的導入、精準用藥的國際接軌、新興的癌症治療方式給付，以及癌藥基金資料庫的建立，都必須建立生態系。

石崇良說，另一個引擎是基礎建設，今年2月27日經行政院核定健康台灣深耕計畫，總經費489億元，期程為2025年至2029年，有4大範疇包括優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療及社會責任醫療永續，希望協助醫療體系轉型。

健保 基因檢測
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

石崇良：明年健保總額將破兆元 這麼龐大的數字「會讓我睡不著覺」

專家：差額負擔或可解缺藥 但可能引發醫療不平等

毒蛋遲6天公布 姜至剛籲：擔心先別吃 石崇良今回：必讓人民安心吃蛋

芬普尼蛋疑與環境污染有關 石崇良：最高可罰2億

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，本次總競標次數為11921次，總決...

吸菸加劇血管發炎 提高糖尿病患併發中風、腎臟病變4倍

菸品被喻為健康的頭號殺手，除了傷肺、增加罹癌風險，還會增加胰島素抗阻，導致血糖更難以控制。台安醫院內分泌曁新陳代謝科主任...

健保財務缺口將增至千億元 石崇良：讓我睡不著

衛生福利部長石崇良表示，今年健保總額若加上公務預算已近新台幣9467億元，明年健保總額預算加上額外公務預算，總經費將超過...

接種疫苗就萬無一失？營養師教「打前打後這樣吃」免疫力升級

每年換季，流感病毒蠢蠢欲動，提醒民眾注意防護。

衛福部射三箭挽兒科人力 健保署擬調升兒童4類支付標準 明年上路

為挽救兒科醫事人力流失，衛福部提出三大措施。衛福部長石崇良日前宣布，明年健保醫院及西醫基層部門總額已匡列249億元，將用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。