石崇良：明年健保總額將破兆元 這麼龐大的數字「會讓我睡不著覺」

衛福部部長石崇良12日表示：「超高齡時代來臨造成醫療需求增加，雖然對社會帶來巨大的挑戰，但對生醫產業卻能帶來新的機會。台灣2025年度健保總額外加公務預算，總經費將超過1兆，對生醫產業及國民健康將帶來更多資源，但這麼龐大的數字『會讓我睡不著覺』，目前保費收入只有九千多億，如何擴大財源需要再努力。」

經濟日報12日舉行「2025生技論壇-生技醫療產業新戰略」，石崇良以「打造健康台灣：生醫健康產業政策與推展」為題發表演說。他表示，全球健康照護正在面臨人力短缺、財務壓力、氣候變遷對健康的影響、技術進與倫理、心理健康危機、傳染病和疫苗公平性等六大挑戰，其中全球人口老化也導致了非傳染病的大幅增加。

根據國發會推估，台灣65歲以上人口將在2025年超過總人口兩成，至2070年將達46%，與青壯年人口數相當。石崇良指出，高年齡人口增加與工作人力不足將是未來20年最大的挑戰。

他並表示，人口老化也造成慢性病、長照與醫療需求快速增加，2023年三高相關疾病的健保支出已突破1,700億元，三年內增加逾50億元。在另一方面，國內目前的健保收入來源主要來自受薪族群，人口高齡化醫療費用成長將加重工作人口負擔，相對的補充保險費收費制度有改善空間，目前補充保費的貢獻不到10%，若經濟成長停滯、人力持續下降，健保總額將難以維持現有規模。

在此大環境變動劇烈的前提下，石崇良表示，臺灣生醫產業正迎來挑戰與機會，挑戰的部分包括超高齡社會伴隨之醫療需求、 健保財務永續、藥品供應風險、疾病與環境交互影響、以及數位落差與資料整合不足；在機會方面，則包括智慧醫療市場加速成長、政策支持與資源投入、藥物供應鏈韌性、AI與大數據應用，以及結合科技提升全民健康意識。

石崇良說明，政府已完成《再生醫療法》立法，預計本月開始陸續公布九項子法，涵蓋細胞操作、臨床管理、研究獎勵與儲存庫許可等，為再生醫療建立制度化基礎；《人體生物資料庫管理條例》也將在本會期送至立法院，目標明年會期通過。

在藥品與醫材政策方面，衛福部推動「藥物韌性五大核心目標」，包括原料藥國造化、學名藥國際化、生物藥自主化與核醫藥在地化等，藉由法規輔導與政策獎勵確保國內供應穩定。政府同時啟動鼓勵使用學名藥與生物相似藥的試辦計畫，預期三年內學名藥與生物相似藥占有率將分別提升至70%與30%，以降低原廠藥依賴並減輕健保負擔。

衛福部同時推動「次世代數位醫療平台」，採FHIR國際標準資料格式，建構AI臨床決策支援與資料中台，並開放公版軟體讓地區醫院與衛生所免費導入。這項架構將打破醫療資訊孤島，建立全國性互通資料網絡，也為AI醫療、智慧醫材與雲端服務業開啟新市場。

行政院核定的「健康台灣深耕計畫」將在2025年至2029年間投入489億元，涵蓋醫事人力優化、智慧科技導入、人才培訓與永續醫療四大範疇，推動AI臨床應用、智慧醫院發展與綠色醫療設施。同時，政府已編列癌症新藥基金與健保追加預算，2026年健保總額將首度突破一兆元，為產業帶來穩定市場基礎與研發動能。

石崇良強調，「健康台灣」是結合政策、產業與科技的國家級工程。未來五年，衛福部將透過法規鬆綁與數據共享，加速AI醫療、再生醫療與智慧長照三大產業群聚發展，讓醫療不僅是公共服務，更成為台灣下一個具有國際競爭力的戰略產業。