接種疫苗就萬無一失？營養師教「打前打後這樣吃」免疫力升級

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏建議，每年都應接種一次流感疫苗，以維持穩定防護力。示意圖／ingimage
營養師高敏敏建議，每年都應接種一次流感疫苗,以維持穩定防護力。示意圖／ingimage

每年換季，流感病毒蠢蠢欲動，提醒民眾注意防護。流感疫苗雖然能幫助身體記憶病毒，但保護力通常不超過一年，因此營養師高敏敏在臉書粉專建議，每年都應接種一次，以維持穩定防護力。

不過，高敏敏也強調，最重要的還是「自己的免疫力」。想讓疫苗發揮最大效果，身體在接種前就必須處於最佳狀態。

打疫苗前：維持免疫力，準備最佳狀態

接種疫苗前，應補足蛋白質、維生素及礦物質，幫助免疫細胞生成並維持組織修復能力。建議食材包括：

1.蛋白質：蛋、雞胸肉、豆腐、牛奶，有助免疫細胞運作及身體修復。

2.鋅：牡蠣、腰果、南瓜籽，促進免疫細胞生成，提升代謝力。

3.維生素A：地瓜、豬肝、胡蘿蔔，保護呼吸道與腸胃黏膜，降低病毒入侵風險。

此外，接種前一天的生活也很關鍵：多喝水、早睡並保持心情放鬆，可幫助身體保持最佳狀態，降低疫苗反應的不適感。

打疫苗後：抗發炎，提升自我保護力

接種後，免疫系統會進入訓練模式，需要抗氧化與抗發炎的營養協助免疫細胞修復與穩定。建議補充：

1.維生素C：芭樂、奇異果、花椰菜，促進免疫細胞分化，抗發炎。

2.維生素D：雞蛋、乾香菇、黑木耳，維持體內發炎平衡。

3.維生素E：堅果、酪梨、葵花籽，清除自由基，增強抵抗力。

4.Omega-3：鮭魚、深海魚、亞麻籽，減緩氧化壓力並抑制病毒複製。

為讓疫苗效果穩定，接種前後應盡量避免以下食物：

1.高油高鹽食物：炸物、洋芋片、加工食品，易加劇體內發炎。

2.高糖食物：甜點、含糖飲料，抑制免疫細胞反應。

3.酒類：降低免疫力，影響抗體生成。

高敏敏提醒，「疫苗能幫你記得病毒，但真正保護你的，是每天的營養與生活習慣」。接種只是起點，養好身體，才能建立最強防護盾。

