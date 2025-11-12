夏曼藍波安潛水造舟出海517天「大海浮夢」全記錄

快訊

中央社／ 台北12日電

目宿媒體「他們在島嶼寫作」最新作品「大海浮夢」，記錄作家夏曼・藍波安與兒子歷經517天潛水、伐木、造舟與出海的壯闊旅程，本週六（15日）於金馬影展舉行世界首映。

根據目宿媒今天發布新聞稿，夏曼・藍波安出身達悟族，成為父親後，他長居蘭嶼，以身體實踐書寫。從潛水、捕魚、砍樹到造舟，他以行動延續達悟族的海洋智慧，也讓影像串起橫跨父子三代，映照一條與祖靈對話、與海共生的文化航線。

紀錄片深入太平洋深處，跟隨夏曼潛入海底尋根，看他用自製魚槍獵捕浪人鰺，並攀上山林伐木，揚手削出拼板舟。文學在夏曼筆下並非抽象的文字，而是來自勞動與呼吸的「力體文學」，唯有身體先經歷，故事方能誕生。

導演周文欽以詩意的影像語言捕捉這段父子同行的生命旅程，周文欽表示，「拍攝本片的過程，就像一次穿越風浪的長途航行。夏曼的生命與文學讓我看見時間的漩渦，一艘tatala（拼板舟達悟語）不只是船，而是一個家庭的海洋。」

周文欽表示，夏曼父子之間的學習，也是一種文化的延續。

海洋文學家夏曼・藍波安紀錄片「大海浮夢」，將於明年1月9日全台院線上映。

