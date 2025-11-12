聽新聞
鳳凰颱風來襲！雪霸國家公園：相較颱風 更在意一件事
「比颱風來襲更讓我們在意！」雪霸國家公園每年雪季預計在明年元月初開始，相較於颱風來襲，雪霸國家公園管理處更擔心雪季期間的安全問題，雪管處為了讓更多朋友認識雪地，雪霸與山盟12月間將共同辦理2場次的雪季登山安全講座，免費參加，但名額有限，雪管處提醒山友盡快報名。
雪霸國家公園管理處在官網公布雪季登山安全講座的訊息，首場台北場，時間為12月13日周六上午10點至到下午4點半；第二場台中場時間為12月27日周六上午10點至到下午4點半。
雪霸官網小編說，雖然鳳凰颱風來襲，但雪霸更在意明年的雪季，因為雪季登山，必須要有所付出，必須去學習雪地裝備的熟用、保暖衣物的準備、高山症的應對、困難地形通過技術等考驗。但這些都還不一定能成就大家的雪季登山，山友得認清自己的雪攀能力，還有認清自我負責的能力。
小編以感性加理性的口氣提醒山友「你要看清雪山冰雪岩的冷酷，不要讓雪山看輕你對生命的尊重」、「你的所有付出，無非就是成就一種對山，也對自己負責的登山格調」，提醒想要挑戰雪山雪季的山友把握這次雪季登山安全講座的機會。
雪管處表示，台北場12月13在台北舉辦， 地點為山盟公益協會（台北市中山區中山北路三段27號五樓）；台中場12月27日辦理，地點在台中WORK HUB智能商務空間台中親家A館（台中市西屯區市政北七路186號3樓之3），由於名額有限，請山友填寫表單並立即報名。
雪霸國家公園2022年初出現近年最大雪況，但同時意外頻傳，發生多次山難事故並造成傷亡意外，雪管處提醒山友雪季攀登雪山，務必加強安全意識，不但裝備要齊全，也要充分準備，一切以安全為重。
