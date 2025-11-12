1至8月交通事故釀1819死台南連4個月居冠 台中、高雄行人死亡最多

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2025年1至8月交通事故1819人，較去年同期下降6.1%，行人死亡雖有下降，但相比112年仍有增加。聯合報系資料照

交通部今指出，2025年1至8月交通事故1819人，較去年同期下降6.1%，行人死亡雖有下降，但相比112年仍有增加。而各縣市情況部分，台南整體死亡數為213人增加最多，比去年增加31人，且已連4個月居冠；行人死亡則以台中及高雄增幅最多，交通部分析，汽車未停讓及行人違規為主因。

交通部今召開11月份道路交通安全說明記者會，根據統計，今年1到8月因交通事故死亡有1819人，比去年同期減少119人，減幅6.1％。

交通部政務次長陳彥伯說明，今年1至8月整體交通事故死亡1819人，比113年減少119人，減少6.1%，比112年減少170人，降幅達8.5%，呈現下降趨勢，與交通部設定每年下降7%目標，還有1%差距，中央及地方仍要努力。

陳彥伯說，而機車、高齡者、酒駕、行人和兒少交通事故死亡，相較去年及112年同期均下降，其中，酒駕今年1至8月死亡95人降幅最大，較113年下降12%，甚至比112年下跌45.7%；行人今年1至8月死亡227人，雖比去年下降0.9%，但比112年增加2.3%。

各縣市表現部分，今年1月到8月30日死亡以台南最多，高達213人，且比去年同期增加31人，增幅也居冠；行人死亡則以台中最多，今年1月到8月累計高達41人，比去年同期增加6人，與高雄增加6死並列增幅最多。

各縣市道安表現部分，統計1至8月死亡人數，以台南最多，高達213人，且比去年同期增加31人，已連續4個月均冠；行人死亡部分則以台中最多，今年1至8月達41人，比去年同期增加6人，與高雄增加6死並列增幅最多。

交通部路政及道安司長吳東凌指出，台南市在今年1至6月事故分析顯示，死亡事故肇因主要為駕駛人「恍神、緊張、心不在焉」等分心行為占比最高，約達3成，與駕駛習慣、精神狀態及高齡者操作失誤高度相關。其中，機車自撞死亡案件占5成、肇事者無適格駕照者占2成，反映駕駛人風險行為為當前防制重點。

吳東凌說，台南市道安團隊已訂定交通安全多元提升計畫，針對高風險路段及校園周邊道路進行工程優化外，也以智慧科技設備強化執法效能，並啟動「順安2.0專案」，依照事故熱時、熱點加強執法，針對容易違規路段加強執法，提升執法強度和精準度，統計今年7至9月A1死亡事故已下降42.9%，顯示道安事故獲得控制。

由於台南整體死亡數連3個月居冠，被列為交通部重點輔助縣市，吳東凌表示，台南事故死亡數據其實有在改善，近期每個月數據已有下降，但因前期幾個月數據高太多，仍需要一點時間。

吳東凌進一步分析，台中行人死亡部分，路段占53.7%較多，路口占43.9%，路段行人死亡主因為行人違規穿越或行走路邊被側撞。根據台中市行人死亡主要肇因分析，車輛未依規定暫停讓行人先行占29%，行人未依標誌標線穿越道路則站24%，若依照年齡分析，行人死亡中高齡者占6至7成。

高雄部分，行人死亡在路口占66.7%，路段死亡占33.9%，其中行人死亡仍以高齡者居多，占63%，超過一半，而肇事車種以機車最多達52%，違規肇因則以「恍神緊張、心不在焉」等分心駕駛最高達26%，車輛未依規定停讓行人先行22%，行人未依號誌或指揮穿越道路15%。

吳東凌表示，行人死亡事故明顯的趨勢，包括汽車路口停讓跟行人穿越等都有違規情況，呼籲不管是行人或駕駛人，都應遵守交通規則。

各縣市1至8月行人死亡數。圖／交通部提供

