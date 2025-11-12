台灣跨入智能復健新時代 Micro LED應用奠定醫療科技里程碑

面對高齡化和照護人力短缺，台灣醫療院所導入AI、機器人輔助復健、智能訓練裝置；童綜合醫院今天宣布宣布攜手國內光電大廠，共同開發結合 Micro LED 透明顯示與 3D AI 影像感測技術，以沉浸式復健體驗系統，在高齡病房與門診場域，透過遊戲化設計，大幅提升長者復健的參與意願與治療成效，此項成果象徵台灣醫療科技跨入智能復健新時代，並為 Micro LED 應用奠定關鍵里程碑。

童綜合醫院表示，此套沉浸式復健體驗系統主要包含三大核心設備 ，Micro LED AI 樂齡童趣機，運用友達光電 Micro LED 30吋透明顯示器為核心 ，顯示器具備高透明度設計，能將互動影像呈現在娃娃機玻璃櫥窗上，實現真實場景與虛擬畫面的融合體驗 ，系統結合聿承科技開發的遊戲化運動輔助系統，將專業物理治療動作轉化為趣味互動挑戰，是高齡上肢復健的一大突破 。

其次是200吋 miniLED 影音牆搭載 AR 體感互動，打造出結合多人協作的智慧團體復健新模式，特別融合了針對長者設計的健康促進 AR 遊戲與平衡訓練，不僅提升現場互動體驗，更支援即時數據上傳與雲端分析，擴展智慧復健進入遠距照護與物聯網管理新領域，B Balance 智慧 3D 身體監測儀，則採用先進 AI 與 360度光學 3D 掃描技術 ，能在3分鐘內完成脂肪含量、肌肉分布、水分比例及身體平衡等九項關鍵健康數據的偵測 。

復健醫學部主任李敏輝表示，AR 體感與認知遊戲特別適合輕度失智者的雙重任務訓練，具備增強認知與動作協調的綜效 ，搭配成輝光電 42吋長條型 LCD 鏡面顯示模組，並內建 Intel RealSense 深度感測及 AI 建模技術，能精準生成 3D 人體模型，幫助醫護人員協助患者個人化健康管理與追蹤 。