衛福部推社區型戒癮新模式 6機構助藥癮者重返社會、開創新人生

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
陪伴藥癮者邁向新人生，衛福部2019年起偕同6家民間機構推動「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」，並於今日舉辦「114年度藥癮治療性社區（Therapeutic Community, TC）期末成果發表暨國際研討會」。本報資料照片。
陪伴藥癮者邁向新人生，衛福部2019年起偕同6家民間機構推動「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」至今服務量能已達348床，平均一年收治410至420人。衛福部心理健康司長陳柏熹表示，主要的藥癮是安非他命，社區性服務模式是讓戒癮者能在機構裡，與原生家庭隔離，透過認知行為來導正。

「114年度藥癮治療性社區（Therapeutic Community, TC）期末成果發表暨國際研討會」今於衛福部舉行，衛福部於2006年起補助草屯療養院率先投入發展，2019年起擴大推動，服務量能至今已達348床。

陳柏熹表示，常見藥癮從過去的吸食強力膠、海洛因，再到這幾年較流行的安非他命等興奮劑。藥癮治療性社區是以「生活即治療」為理念，透過目的性的日常規範及活動設計，協助藥癮者重建健康的生活型態與正向人際互動，在協助藥癮者復原歷程中，扮演至關重要的角色。

陳柏熹說，過去戒癮常在監所或療養機構，戒癮者為了戒癮跟社區會有隔離，時間愈久，要重回與社會的連結，其困難度就會愈高，使戒癮者容易走回吸毒的老路或生活圈。

衛福部心健司科長許育華表示，一般藥癮治療時間約為18個月，治療性社區模式是一開始運用完全阻絕的方式協助，讓戒癮者可以階段性的將功能慢慢恢復後回歸社會，可以固定時間外出、上班，抑或是放寬到直接住外面，讓復原力是延續性。

許育華說，6個機構平均一年收治410至420人，戒癮者年齡大約都中壯年為主，主要的戒治毒品是安非他命，這部分目前是沒有藥物治療的方式，都是通過認知行為的介入導正個案的行為。

「114年度藥癮治療性社區期末成果發表暨國際研討會」今以「在地扎根．國際對話」為主題，匯集國內6家機構推行治療性社區的實踐成果，並邀請國際頂尖專家進行專題演講，探討治療性社區的未來展望及國外超過半世紀的實務執行經驗。

陳柏熹說，成果發表會展現台灣治療性社區服務的專業化與在地化彈性，因應不同地區及族群的需求，發展出多元的處遇模式。包含衛生福利部草屯療養院的醫療整合模式，由醫療機構主導，提供嚴謹的醫藥及復健支持。

社團法人台灣露德協會針對藥愛成癮等特殊需求族群，探討「全人減害復原」的處遇模式，社團法人利伯他茲教育基金會發展「都會型治療性社區運作模式」，讓藥癮治療性社區融入都會區，與在地共生，及財團法人台灣基督教主愛之家輔導中心、財團法人屏東縣私立基督教沐恩之家、財團法人基督教晨曦會等機構，提供過來人的關懷、陪伴與家屬支持服務。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

衛福部 安非他命
