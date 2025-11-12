快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

身材走樣別人害的？研究指肥胖具「社會傳染性」 朋友比配偶影響更大

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一項驚人的研究結果。根據刊登於《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）的一項長達32年、涵蓋12,067名受試者的前瞻性研究，肥胖不僅與個人生活習慣有關，更具有明顯的「社會傳染性」。

研究團隊透過定量分析發現，當社交圈中的某人變得肥胖時，個人出現肥胖的風險也會顯著上升。具體數據如下：若朋友變胖，個人肥胖風險增加57%；若雙方為「互認的摯友」，風險更高達171%。若兄弟姐妹變胖，風險增加40%。若配偶變胖，風險增加37%。

更令人意外的是，這種「社會傳染效應」可延伸至三度人際關係，也就是「朋友的朋友的朋友」之間仍存在影響力。研究指出，社會關係的親疏程度對體重變化的影響，甚至超過了地理距離。

王思恒醫師幽默地總結道，「謹慎交友，輕盈一生」。提醒民眾在維持健康生活的同時，也要關注社交環境對自身行為與健康的潛在影響。最後也開玩笑留言，「那顯然是我的錯了，我沒有先胖起來，拉拔一下我身邊的兄弟們，真的是太虧欠他們了」。

網友紛紛表示，「十幾年前就有類似的理論，所以不是我不交朋友，是我不想傳染給別人」、「這就是傳說中的互相傷害嗎」、「是因為興趣一樣身材才會一樣吧」、「也可以多結交瘦子朋友被好的影響啊」。

肥胖 朋友 社交 身材 健身
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

家中日用品恐害你折壽！醫揭「4大隱形毒物」默默提升致癌率

幫忙整頓大樓？他點飲料放鞋櫃竟收檢舉單 網笑：外送員的逆襲

每天喝水3000cc 營養師曝「驚人變化」：1個月後很有感

刷牙最久蛀牙仍多…日本人「落後世界40年」！專家：牙膏選錯

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，本次總競標次數為11921次，總決...

吸菸加劇血管發炎 提高糖尿病患併發中風、腎臟病變4倍

菸品被喻為健康的頭號殺手，除了傷肺、增加罹癌風險，還會增加胰島素抗阻，導致血糖更難以控制。台安醫院內分泌曁新陳代謝科主任...

健保財務缺口將增至千億元 石崇良：讓我睡不著

衛生福利部長石崇良表示，今年健保總額若加上公務預算已近新台幣9467億元，明年健保總額預算加上額外公務預算，總經費將超過...

接種疫苗就萬無一失？營養師教「打前打後這樣吃」免疫力升級

每年換季，流感病毒蠢蠢欲動，提醒民眾注意防護。

衛福部射三箭挽兒科人力 健保署擬調升兒童4類支付標準 明年上路

為挽救兒科醫事人力流失，衛福部提出三大措施。衛福部長石崇良日前宣布，明年健保醫院及西醫基層部門總額已匡列249億元，將用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。