身材走樣別人害的？研究指肥胖具「社會傳染性」 朋友比配偶影響更大

復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一項驚人的研究結果。根據刊登於《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）的一項長達32年、涵蓋12,067名受試者的前瞻性研究，肥胖不僅與個人生活習慣有關，更具有明顯的「社會傳染性」。

研究團隊透過定量分析發現，當社交圈中的某人變得肥胖時，個人出現肥胖的風險也會顯著上升。具體數據如下：若朋友變胖，個人肥胖風險增加57%；若雙方為「互認的摯友」，風險更高達171%。若兄弟姐妹變胖，風險增加40%。若配偶變胖，風險增加37%。

更令人意外的是，這種「社會傳染效應」可延伸至三度人際關係，也就是「朋友的朋友的朋友」之間仍存在影響力。研究指出，社會關係的親疏程度對體重變化的影響，甚至超過了地理距離。

王思恒醫師幽默地總結道，「謹慎交友，輕盈一生」。提醒民眾在維持健康生活的同時，也要關注社交環境對自身行為與健康的潛在影響。最後也開玩笑留言，「那顯然是我的錯了，我沒有先胖起來，拉拔一下我身邊的兄弟們，真的是太虧欠他們了」。

網友紛紛表示，「十幾年前就有類似的理論，所以不是我不交朋友，是我不想傳染給別人」、「這就是傳說中的互相傷害嗎」、「是因為興趣一樣身材才會一樣吧」、「也可以多結交瘦子朋友被好的影響啊」。