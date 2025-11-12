快訊

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「CAT」車牌開放競標。圖／取自交通部臉書粉專
「CAT」車牌開放競標。圖／取自交通部臉書粉專

被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，本次總競標次數為11921次，總決標金額為2025萬，總決標車牌數為2193面，而最熱門競標號碼「8888」，諧音為「發發發發」，最後決標金額為57萬6000元。

交通部公路總局（公路局前身）自2012年12月17日起逐步發放新式號牌，將原本2碼的英文字母部分改為3碼，但剔除有敏感、不雅字眼等聯想的英文碼，其中包括CAT已開放競標。

根據網站顯示，最後決標結果，最熱門車牌號碼仍為數字「8888」，諧音「發發發發」，最後決標金額為57萬6000元，出價次數130次；其次為數字「7777」（Lucky Seven），最後決標金額為27萬1000元，出價次數33次；第三名為數字「6666」（鐵支），最後決標金額20萬6000元，出價次數54次。

另外，數字「5555」決標金額也高達20萬3000元，出價次數52次；數字「9999」決標金額20萬1000元，出價次數59次；數字「3388」決標金額16萬1000元，數字「5588」、「2222」、「1111」、「8899」、「3333」等車牌號碼決標金額均上看萬元。

從競標官網中可看到，除了幾個熱門數字外，連號或雙連號數字仍為民眾喜愛選擇的數字組合。

交通部公路局提醒，為避免車牌決標後，得標者不依規定在期限內繳納標金的惡意棄標的行為，自2015年11月12日起，車牌競標金額超過30萬元（含），要先繳納6萬元保證金，才能參加競標。

若得標者未依規定於期限內完成繳費，則沒收該保證金，並禁止參與公路監理機關車牌競標及選號資格1年；未得標或得標已繳交全部得標金額者（保證金不得扣抵決標金額），自決標次日起10個工作日由招標機關無息退還保證金。

「CAT」車牌今開放競標，目前已決標。圖／截自監理服務網官網
「CAT」車牌今開放競標，目前已決標。圖／截自監理服務網官網

交通部 貓奴 車牌拍賣
×

