聽新聞
0:00 / 0:00
貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光
被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，本次總競標次數為11921次，總決標金額為2025萬，總決標車牌數為2193面，而最熱門競標號碼「8888」，諧音為「發發發發」，最後決標金額為57萬6000元。
交通部公路總局（公路局前身）自2012年12月17日起逐步發放新式號牌，將原本2碼的英文字母部分改為3碼，但剔除有敏感、不雅字眼等聯想的英文碼，其中包括CAT已開放競標。
根據網站顯示，最後決標結果，最熱門車牌號碼仍為數字「8888」，諧音「發發發發」，最後決標金額為57萬6000元，出價次數130次；其次為數字「7777」（Lucky Seven），最後決標金額為27萬1000元，出價次數33次；第三名為數字「6666」（鐵支），最後決標金額20萬6000元，出價次數54次。
另外，數字「5555」決標金額也高達20萬3000元，出價次數52次；數字「9999」決標金額20萬1000元，出價次數59次；數字「3388」決標金額16萬1000元，數字「5588」、「2222」、「1111」、「8899」、「3333」等車牌號碼決標金額均上看萬元。
從競標官網中可看到，除了幾個熱門數字外，連號或雙連號數字仍為民眾喜愛選擇的數字組合。
交通部公路局提醒，為避免車牌決標後，得標者不依規定在期限內繳納標金的惡意棄標的行為，自2015年11月12日起，車牌競標金額超過30萬元（含），要先繳納6萬元保證金，才能參加競標。
若得標者未依規定於期限內完成繳費，則沒收該保證金，並禁止參與公路監理機關車牌競標及選號資格1年；未得標或得標已繳交全部得標金額者（保證金不得扣抵決標金額），自決標次日起10個工作日由招標機關無息退還保證金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言