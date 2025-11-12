快訊

騎自行車較長壽 環保永續身心健康

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
騎自行車有助人們建立健康的生活方式，並落實永續交通的健康環保意識。（Photo by - Kenny on Unsplash under C.C License）
自行車有益健康，甚至能延長壽命！日本健康研究指出，日本老年人以自行車作為日常交通工具的比例高，有助於提升整體幸福感並延長預期壽命。今年，聯合國以「讓步行和騎乘更安全」為題，呼籲各國政府確保道路交通安全，以落實永續交通的健康環保意識。

騎自行車有益健康

SciTechDaily》報導，日本筑波大學研究團隊探討規律騎自行車對老年人健康的影響，包括騎乘頻率和自行車的使用模式。結果顯示，騎自行車將提升老年人的整體幸福感，並延長預期壽命，尤其對於不再開車的老年人而言更是如此。

據統計，老年人以自行車作為日常交通工具的比例，日本相較於歐美國家的比例明顯較高，而隨著越來越多老年人選擇放棄駕照，研究人員強調，建立鼓勵騎乘的社會支持體系變得更加重要。

研究表明，騎自行車的人往往進行更多的體能運動和社交活動，並降低長期照護需求以及死亡風險。如今，騎自行車有助人們建立健康的生活方式，並能有效維持和改善身心健康。

步行騎乘更安全

世界衛生組織》報導，步行和騎自行車有益人體健康與社區環境，然而，每年近120萬名道路交通事故死亡者中，超過四分之一是步行或騎自行車的人。對此，聯合國全球道路安全週以「讓步行和騎乘更安全」為題，呼籲各國政府應積極確保道路交通安全。

未來，步行和騎自行車要有更大的安全保障，除了降低心臟病、糖尿病和癌症風險，也能減少空氣污染與緩解交通阻塞，並落實永續交通的健康環保意識。

自行車 老年人 日本
