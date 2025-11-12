「走人少的路：連加恩的非典型旅程」一書 披露高端新冠疫苗結局

連加恩曾赴非洲大陸任外交替代役男及駐南非推動防疫外交，年紀輕輕就獲頒醫療奉獻獎。返台後，在疫情熾延之際投身高端擔任研發主管，面對爭議，選擇不多說。疫後他接下宏碁智醫董事長暨執行長職務，最近他出版「走人少的路：連加恩的非典型旅程」一書，披露高端疫苗研發過程的艱辛與故事。以下是新書中部分書摘內容:

參與國產疫苗的研發過程，對我來說是一段難忘的人生經驗。

特別是與WHO互動的過程，他們不斷地舉行各種技術性會議，讓全球研發疫苗的廠商可以互通資訊，所以每次都有上千人參與線上會議，而且常看到教科書上的疫苗界大師前輩，例如80多歲的Stanley Plokin（疫苗學的經典教科書叫做lokin's Vaccine）上線互動分享。

在WHO的實質貢獻

WHO技術會議大概辦了十次，每一次會議大約五到八家藥廠被邀請報告。高端被邀請分享七次，每一次都是我負責代表公司報告。有好幾次在我前面分享的是莫德納、後面是BNT，WHO的窗口私下告訴我們，有人質疑他們為何一直獨厚這家臺灣公司，不斷要他報告？他們回答，這是技術專家挑選的。因為他們十分肯定我們在人體實驗各方面的科學數據，認為是非常快速產生且值得信頼。

舉例來說，COVID-19病毒一直變異，從原型株跑出各種變異株，當時全世界都很擔心根據原型株疫苗研發，對於不斷改變的變異株還有沒有保護效果？其實在當時從台灣產生的數據已能看出端倪，所以被邀請分享。我們大會上分享，用beta株（原被稱稱為南非株）做出來的疫苗是當時最具廣度的保護力。當全世界還在討論疫苗可不可以混打時，我們也有臨床數據資料；當大家在想到底可不可以打第三劑，打三劑會怎麼樣?或光打兩劑可以撐多久?我們也報告安全性數據給眾專家。因為手上有這些超前的數據，我才能夠不斷在WHO的技術會議上分享。

這是讓人感到驕傲的事，我參與的研發團隊可以在這人類浩劫中貢獻一點點力量，即使這只是杯水車薪，但至少我們有全球的舞台。過去，我曾經代表我國在世界衛生大會發言數次，代表武田製藥與WHO專家開會。但只有在參與COVID-19疫苗研發的這次，我首度感覺我們沒有在台灣獨善其身，而是正在跟全世界的同儕並肩作戰。

在不斷上WHO平臺分享數據的同時，我們持續進行WHO的團結試驗。哥倫比亞、菲律賓跟馬利，是報名參加團結試驗場域的眾多國家中，被WHO依據疫情流行情形而被選上的國家。因此，我們被賦予任務要幫他們訓練第一線的護理師（臨床試驗執行者）施打高端疫苗。

於是，我們做了一支短片，有英文版、西班牙文和法文版。英文版教菲律賓，上線學習的有200、300人來自全國幾十個據點；當連線到哥倫比亞時，我們就用西班牙文版來協助他們的護理人員上課。

記得在線上看到上百個來自馬利各地衛生站的護理師時，心情激動，因為那是我當年服務的布吉納法索鄰國。馬利有很多護理師跑來布吉納法索念護校，部分人成為我的同事，而且，西非的衛生站場景都很類似。

我跟線上的護理師說，我當年在你們鄰國每天用的醫用法語，腔調可能跟大家很像，因此我決定用法文來執行訓練。此時，視訊畫面上傳來驚呼聲，也看到許多微笑的臉孔。一起與會的WHO官員與相關負責人看到我這樣做，都很驚訝;因為他們幾乎不會法文，雖然不知道我在講什麽，但是他們看得出我很熟悉這樣的教學互動過程，也就對我們的團隊更加放心。

雖然，最後試驗順利施打一萬多人，但WHO始終沒有公布試驗結果，沒有對我們說明，讓整件美事留下遺憾。但，我總覺得能在幾百年發生一次的全球疫情中，參與自己國家所開發的疫苗，不論最後結果如何，研發團隊、捲起袖子當了臨床試驗受試者或加入哪一個單位，我認為參與的所有人都該為自己感到驕傲。

其實，這整件事嚴格來說不能用「台灣人為台灣研發疫苗」形容。因為我的部門在極盛時期，共有來自十個國籍的人士一同在為此計畫奮戰，分別是:瓜地馬拉、墨西哥、加拿大、挪威、以色列、菲律賓、越南、鳥克蘭、貝里斯，加上本土員工。

不斷遭受質疑 上前線匡正視聽

面對WHO的許多工作時，我們也要同時面對外界不斷提出質疑。記得有一位感染科醫師，同時也是網紅，時時提出挑戰。於是，我們在公共電視節目上進行對談，我製作了手板、解釋了一些數據，鏡頭前來回討論幾輪後，主持人抱怨我們兩人把該晚的節目弄得太深奧，一般人聽不懂。

但事後這位醫師似乎有被說服，因此網路言論就轉為較正面，我也遇到不少醫師說，是在那天晚上的節目後，比較了解我們的數據。也有國內頂尖的科學家，在我們婉拒與他的去活化新冠肺炎疫苗（與科興、國藥相同的技術平台）合作後，開始發表較不合乎科學理性的言論。這部分就無法用學術語言、科學數據溝通來解決，只能忍。

後來，我陸續上了許多直播節目說明。忽然間，全國民眾有許多人在原本是茶餘飯後的輕鬆談話節目時段，學習何謂中和抗體、免疫橋接、臨床三期，這也算是疫情間的一個收穫，提升全民科普水平。

有幾次，前一晚上完節目，隔天上班發現桌上出現煮好的咖啡。原來是一些平常只有打招呼的同事特地來跟我道謝，因為他們覺得我在節目上替團隊澄清了很多外界不理解、甚至誤解的事實。

畢竟對基層同仁來說，這就是一份工作，大家在那段時間都是晝夜不休、週末繼續辛苦投入，甚至有人以疫苗廠為家。他們認真工作與政黨立場無關，但這份辛苦在那時很難為外人所知，有時一聽到「高端」兩字，所有撻伐聲音不分青紅皂白馬上湧現。嚴重時，甚至同事的小孩在學校不敢讓別人知道爸媽在這裡上班。

這段期間，有幾個深刻的小故事值得記錄；有一次我在新竹一帶外帶披薩要取餐時，才發現店員在盒子上寫了「高端加油」四個字，我把照片傳給同事們，大家都感動不已。

另有一次上訪談節目，我被要求連線回答問題，其餘來賓都是醫師，在攝影棚現場錄製。開拍前幾分鐘，主持人說：「連醫師，我已經要求現場每個人都準備兩三題要請你好好說明。」對於每位來賓輪番質問，我都陸續回答，不慍不火，主持人覺得這樣沒有達到預期效果；於是臨時提出比較牽涉個人隱私的問題，結果連被邀請要來拷問我的來賓都看不下去，要主持人別為難我。

節目結束後，主持人還寫了道歉簡訊請人代轉，我也只好回傳一則跟她道歉：「抱歉，是我答得不好。」

當時還有位更知名的政治領袖也是猛烈抨擊的人之一，有位主持人為了製造效果，在請我跟大眾介紹全球疫苗研發趨勢、跟民眾科普何謂中和抗體之後，忽然跳到這題：「那位XX一直到處罵你們，你有什麽看法？」我說自己認識他，不久前遇到還跟他說，他是我的老師，因為當年我在外科加護病房擔任實習醫師的時候，白袍口袋隨時放兩本書，其中一本的作者就是他，他聽了很高興。我用這方式破題，讓觀眾跟現場的人知道我們認識，而我也肯定他是我的老師，接著我就先岔題了。

我說，自己在非洲的時候，曾經跟九個法國人一起去撒哈拉沙漠玩，在小鎮裡遇到當地人正在慶祝911，你沒聽錯！正是慶祝911。村子裡的孩子穿著印有賓拉登頭像的T恤，一起跳舞，慶祝好多美國人死去，太棒了!我們一行人都覺得不可思議，因為孩子們看來天真無邪，非常可愛，可是他們正在做我們無法理解的事情。

此時沒有耐心聽下去的人，不懂我為什麼要岔開話題。

還好主持人耐心聽著沒有打斷，我繼續說，這事情讓我省思，我們不討論孩子行為對或錯、天性邪惡或善良;重點是，他們從小接受的資訊跟我們一樣，所以會有這樣的判斷跟反應，認為美國人是邪惡的、該死的。如果我從小就住在那裡，跟他們接受一樣的訊息，沉浸在同樣的文化環境，我也會有一樣的反應。

最後，我回到正題，我們擁有的數據資料很可能XX沒看過，所以彼此都是根據自己得到的訊息而做出不同的判斷，大家的歧異點就是這樣而已。

我的回應雖然拐了彎，但也足以表達我的立場和態度，而非陷入口水，甚至為了捍衛自己，與人交惡。主持人發現我沒有跳坑開戰，時間也用完了，因此就放我一馬。

即便我不是會直接製造衝突的人，但過程還是滿痛苦的，因為被誤解的感覺並不好受，何況還有許多惡意造謠是針對個人的。如果放在人生長河來看，這也是一個必經過程，我不可能讓所有人都認同我、喜歡我，一定會到不喜歡我，甚至帶著惡意的人。然而，積非成是，流言傳久了也會被當真，所以我們無力翻轉大多數人已成既定印象的想法，那也是我深感挫折的地方。

成功需要韌性 而韌性在痛苦中誕生

美國國家衛生研究院專家、疫苗的發明人Barney Graham，他將抗原設計同時授權給我們，也授權給莫德納，Barney Graha聽完我報告的數據以後，加上恆河猴的實驗是他親自做的，綜合兩邊的實驗資料，他相信高端是很好的疫苗。

這就像是和氏璧的故事，那個人抱著和氏璧，不斷跟君王說這是寶玉，可是沒人信，覺得那個人是騙子，於是砍斷他的雙腿，結果他只能不斷哭泣，哭到留下血淚，才被人發現這確實是一塊美玉。

高端疫苗後來被澳洲法規單位（TGA）認可，負責主審疫苗的處長寫下「The Delegate is currently minded to provisionally register MVC for the proposed indication.」，最後只要再送外部專家，建請專家核可就行了，可是這一次，那些外部專家提了一些不合理的問題，於是否決了核可。TGA表示，平常時期，法規單位說了算，外部專家的意見只是參考;可是在COVID-19疫情肆虐之際，內部專家仍要尊重外部專家意見。

因此，高端疫苗就失去走出國外的機會。如果澳洲核可的話，被認可的程度可比美國FDA，因為它同為嚴謹法規單位（Stringent RegulatoryAuthority，SRA），這是一個非常重要的里程碑，以本土研發的疫苗來說，有機會成為歷史上第一次得到國際法規的核可。

所有這二十年來，期待臺灣自己研發的國產疫苗得到國際認證的學者、感染科專家、小兒科專家等，大家回想這一路走來的經驗，都覺得很心疼。成功這麼近，就在眼前，距離最近的應該就是這一次了，最後卻被硬生生打回票。

二〇二三年七月，WHO底下的COVID-19技術獲取平台（COVID-19 Technology Access Pool，C-TAP）透過藥品專利池（Medicines Patentent Pool，MPP），跟高端簽立全球授權COVID-19疫苗合約，用於幫助中低收入國對抗未來疫情。這是全球第一個由私人公司開發並納入C-TAP的健康技術。至少讓這不完美的結局，有了一個令人稍感寬慰的句點。

我聽到黃仁勳在史丹佛大學畢業典禮上的演說提到:你們這些優秀的人，都對自己未來的期許很高，通常期許很高的人，韌性很低，但是偏偏成功就是需要有韌性，韌性是在痛苦與煎熬中產生的。

黃仁勳不只跟畢業生這樣說，也常常勉勵他的同仁，痛苦跟煎熬對公司來講，是很好的過程。

聽他這場演說，我心裡得到一些安慰。對國產疫苗有期待的學者，面對那一段歷程覺得非常痛苦;但是對我個人來說，走過這一段路，是增強韌性很棒的一個機會。