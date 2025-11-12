快訊

全台每5人有1人慢性蕁麻疹 醫：皮膚癢不是食物過敏

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，我國慢性自發性蕁麻疹的治療指引與國際標準治療相同。記者廖靜清／攝影
林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，我國慢性自發性蕁麻疹的治療指引與國際標準治療相同。記者廖靜清／攝影

56歲的謝小姐，從小就受慢性蕁麻疹困擾，懷孕時症狀加劇，癢到受不了才願意開始接受規律治療。她過去曾因喉嚨腫脹、呼吸困難三度送急診，也因疾病造成睡眠障礙，影響工作效率，她從孕期到成功穩定病情，花了足足7年，最後終於能與慢性蕁麻疹和平共存，慢性蕁麻疹症狀好轉後，在醫師指導下漸進式停藥。

台灣皮膚科醫學會常務理事、台大醫院皮膚部主任朱家瑜表示，蕁麻疹是國人常見的疾病之一，粗估全台有20至25萬人罹患慢性蕁麻疹，平均每5人就有1人。其症狀與免疫系統失調有關，而非單純的過敏反應，情緒起伏、工作壓力、溫度變化都可能是致病因子，季節交替更是常見患者求診。

慢性蕁麻疹的「紅、腫、癢」症狀，嚴重干擾睡眠、生活與工作，若未即時控制病情，精神壓力與癌症患者相當。朱家瑜分析，慢性蕁麻疹主要好發於20至40歲的青壯年族群，女性的發病比例約為男性的2倍，原因為女性荷爾蒙波動、長期壓力等，可能導致免疫系統的異常活化。

臨床上，若「紅、腫、癢」症狀超過6周就有可能是慢性蕁麻疹。朱家瑜指出，這些症狀常常來得快去得也快，有時候患者在就診前還有病灶，但是走進診間就已經消失，所以有些患者會產生「疾病沒那麼嚴重」的錯覺。慢性蕁麻疹若不積極治療，恐出現憂鬱與焦慮等身心反應，生活品質下降。

蕁麻疹患者只要積極治療，大多可以獲得良好的疾病控制，朱家瑜提醒，有些患者用藥後認為症狀解緩即自行停止用藥或減藥，或復發時認為原先用藥無效而換藥，甚至尋求偏方等，疾病沒有受到持續性的專業控制時，就容易一而再、再而三復發，甚至與身心壓力形成惡性循環。

台灣皮膚科醫學會常務理事、林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，我國慢性蕁麻疹的治療指引與國際標準治療相同，第一線均以第二代抗組織胺為主，藥效持久、副作用較少，不太會有嗜睡感。若症狀仍持續2至4周，則會進入第二線療程，提升劑量至最多4倍。

鐘文宏強調，蕁麻疹急性症狀發作時，臨床上會使用類固醇壓制症狀，但若頻繁使用可能導致療程延長，需要拉長療程才能穩定控制疾病，且一停用類固醇恐面對更劇烈的疾病反撲。若症狀反覆控制不佳、無法耐受抗組織胺嗜睡副作用等，建議及早進入第三線治療，在既定療程中加入生物製劑。

鐘文宏說，只要依循醫師指示進行標準治療，均可大幅改善症狀。台灣蕁麻疹治療接軌國際指引，林口長庚、台大醫院、台中榮總、高雄長庚先後取得UCARE（Urticaria Care蕁麻疹照護）認證，成為國際級的蕁麻疹卓越醫療中心，密度為亞洲之最。

常見慢性蕁麻疹迷思

Ｑ1：慢性蕁麻疹是食物過敏造成的？

Ａ：慢性自發性蕁麻疹是自體免疫或不明原因引起，即便隔絕過敏原也會發作。

Ｑ2：慢性蕁麻疹發病時，再用藥就好？

Ａ：慢性蕁麻疹患者需每日規律用藥，跟慢性病控制一樣，臨床上甚至會開立慢性處方箋，協助患者控制病情。

Ｑ3：慢性蕁麻疹是一種皮膚病？

Ａ：慢性蕁麻疹是表現在皮膚上的慢性免疫疾病，不易找到確切原因，與自體免疫、壓力或慢性感染有關。

慢性蕁麻疹不只是過敏，每日都該服藥，治療成效不佳應與醫師討論調整用藥。記者廖靜清／攝影
慢性蕁麻疹不只是過敏，每日都該服藥，治療成效不佳應與醫師討論調整用藥。記者廖靜清／攝影
台大醫院皮膚部主任朱家瑜表示，蕁麻疹是國人常見的疾病之一。記者廖靜清／攝影
台大醫院皮膚部主任朱家瑜表示，蕁麻疹是國人常見的疾病之一。記者廖靜清／攝影

