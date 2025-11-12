快訊

肥胖會傳染？研究：摯友變胖自肥風險暴增171% 影響力涵蓋三層朋友圈

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現肥胖具有「社會傳染性」，若社交圈有人體重增加，個人變胖的機率也會大幅提升。 示意圖／Ingimage
研究發現肥胖具有「社會傳染性」,若社交圈有人體重增加,個人變胖的機率也會大幅提升。 示意圖／Ingimage

肥胖不只是外觀問題，更與健康息息相關。《新英格蘭醫學雜誌》有一項長達32年、涵蓋超過1.2萬人的研究發現，肥胖具有顯著的「社會傳染性」。

復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享，《新英格蘭醫學雜誌》刊載的一項研究指出，若社交圈有人體重增加，個人變胖的機率也會大幅提升。

研究統計發現，倘若朋友變胖，則自身變胖的風險增加57%，若為「互認摯友」，風險更飆升至171%。此外，家中兄弟姊妹變胖，個人變胖的風險將增加40%；至於配偶變胖，則自己體重上升的機率恐增加37%。

研究發現，這種影響力不僅侷限於直接關係，還可延伸至三度社交分隔，也就是所謂的「朋友的朋友的朋友」，且社會關係的親疏遠比地理位置對體重的影響更為顯著 。

王思恒醫師幽默建議，「謹慎交友，輕盈一生」。不少網友看了笑回，「是因為興趣一樣身材才會一樣吧」、「十幾年前就有類似的理論，所以不是我不交朋友，是我不想傳染給別人」、「應該找厭食症患者當朋友」、「這新聞告訴我們，要瘦就要斷捨離胖的親友嗎」、「這就是傳說中的互相傷害嗎」。

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

