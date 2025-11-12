仁川-花蓮包機11月13日首航 觀光署提供花東直飛獎勵措施

交通部觀光署長期深耕韓國客源市場，在航程近的優勢下，運用異業結盟、社群媒體及戶外廣告等多元方式，並結合韓國知名影視明星對臺灣美食及景色的喜愛與推薦，藉由強大的明星效應及社群影響力，成功強化臺灣在韓國年輕族群中的吸引力，進一步擴大韓國客源市場。為迎合韓國旅客追求「療癒旅行」及「即興旅行」的旅遊習性，觀光署持續提供豐富、即時的旅遊資訊，打造更便捷的旅遊體驗。

韓國可依航空公司（Aero K）看準了花蓮豐富多元的觀光資源，於11月13日開闢「仁川-花蓮」首航直飛包機。觀光署為全力協助花蓮災後觀光推動國際宣傳，也同步提供包機獎助作為實質支持。這條直飛航線不僅能為韓國旅客大幅縮減直達花蓮的交通時間，提供便捷舒適的旅遊體驗，更為花蓮觀光拓展海外客源市場創造了全新契機。「仁川-花蓮」航線目前預計每周營運兩班，將顯著帶動花蓮及台東地區的觀光需求，並有效提升東部地區觀光產業收益。

觀光署表示，未來將持續邀請各國國際媒體、KOL及重要業者來臺踩線，即時報導花蓮當地最新、最安心的旅遊樣貌，全力協助花蓮觀光復甦與永續發展。同時，觀光署將持續推動東部觀光發展，運用「推動花東永續旅遊境外包機獎助要點」對新闢花東直飛包機提供實質獎助，以吸引更多國內外航空公司投入，開拓花蓮直飛航點。

觀光署花東縱谷管理處也於11月起攜手東區觀光圈 East of Taiwan推出「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」及「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」好康優惠活動，邀請國內外的旅人趁著秋冬好時節，再次走進花東，用腳步感受山海之間的溫暖人情，活動到2026年2月為止，鼓勵國際旅客在冬季前往溫暖的東部體驗台灣之美。