快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

嘉義基督教醫院獲選2025特色醫院 六大疾病照護成果受肯定

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院從搶救心臟到照顧慢病，榮獲雜誌「2025特色醫院」肯定。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院從搶救心臟到照顧慢病，榮獲雜誌「2025特色醫院」肯定。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院在康健雜誌最新公布的「2025特色醫院」評選中，從全台400餘家醫療院所中脫穎而出。嘉基於「人工關節手術」、「腦中風」、「心肌梗塞」、「糖尿病」、「腎臟病」及「肺阻塞」六大領域表現優異，獲選為全台特色醫院之一，成為中南部兼具急重症與慢性病照護能力的代表醫院。

嘉基表示，醫療團隊多次展現與時間賽跑的急性醫療救援能量；日前，有名80歲婦人因急性心衰竭送來急診，血壓70、血氧90，情況危急。院方立即啟動「心肌梗塞與急性重症應變流程」，心臟內外科同步會診，醫師診斷「急性二尖瓣腱索斷裂」，果斷啟動手術搶救，順利挽回生命。印證嘉基在急性心臟疾病處理的整合效率與「黃金救援時間」掌握能力。

在人工關節手術領域，嘉基骨科於2011年成立關節重建次專科，累積完成數千例膝、髖關節置換手術，並多次通過「關節置換醫療照護品質認證」，為雲嘉地區首家取得此認證的醫院。醫療團隊以微創技術與復健整合為核心，減少疼痛、加速恢復，幫助病患重拾行動自由。

在慢性病照護方面，嘉基推動跨科整合及病友教育，針對糖尿病與腎臟病患者，建構衛教、飲食、用藥與心理支持的多層照護體系，強化病人自我管理以降低併發症風險；對於肺阻塞患者，則透過肺功能檢測、戒菸輔導、藥物治療與肺復原運動等連續性照護，協助提升生活品質、減少再度住院。醫院並導入科技化健康監測，發展具溫度與精準度的智慧照護服務。

院長陳煒表示，醫療服務不僅是治療疾病，更是陪伴民眾維持健康的夥伴關係。嘉基的「特色」不在於科別多、設備新，而是「治療有效、照顧到位、團隊真誠」。未來，嘉基將持續與社區、政府及跨專業團隊合作，深化「以病人為中心」的理念，成為守護嘉義地區居民健康最堅實的依靠。

嘉義基督榮登雜誌特色醫院，六大疾病照護成果受肯定。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督榮登雜誌特色醫院，六大疾病照護成果受肯定。圖／嘉義基督教醫院提供

手術 團隊 腎臟病
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

光田醫療團隊研究 ADHD兒童情緒受家庭影響

國泰金代子公司公告 世越銀行總經理劉俊豪心肌梗塞意外驟逝

10萬洗腎人口半數是糖尿病 專家提醒前期要注意

北醫附醫7項疾病照護品質入選特色醫院 為全國入選項目最多醫院

相關新聞

貓奴夢幻車牌「CAT」現正競標 熱門號碼8888已出價到28萬2000元

被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，除了貓奴夢以求的「CAT」號碼外，...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

米蟲再見！日本稻農親授低成本存米秘訣：只需要一個寶特瓶

根據日媒「LIMO」報導，一名稻農@sadaimo_tare在X平台上分享自家保存稻米的方式，這則貼文截至目前已累積超過311.6萬次瀏覽。這名用戶表示：「我是一名稻農，每次有人討論這話題，我都會推薦一個方式把米裝進寶特瓶後放進冰箱保存。當然儘快吃完才是最好的辦法啦」，許多網友留言大讚：「這方法便宜又實用」、「真是絕妙生活小撇步！」

嘉義基督教醫院獲選2025特色醫院 六大疾病照護成果受肯定

嘉義基督教醫院在康健雜誌最新公布的「2025特色醫院」評選中，從全台400餘家醫療院所中脫穎而出。嘉基於「人工關節手術」...

地牛翻身 上午10時3分池上規模3.5地震 花東最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午10時3分，在台東縣政府北方43.0公里，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模3.5...

高血脂當心是「甲狀腺」在作怪 中醫推蔬食、黑豆、山藥助穩代謝

現代人生活壓力大、作息紊亂，甲狀腺疾病愈來愈常見。臨床上不少患者在例行健檢中被發現「高血脂」，進一步檢查才知道背後的主因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。