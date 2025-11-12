嘉義基督教醫院獲選2025特色醫院 六大疾病照護成果受肯定
嘉義基督教醫院在康健雜誌最新公布的「2025特色醫院」評選中，從全台400餘家醫療院所中脫穎而出。嘉基於「人工關節手術」、「腦中風」、「心肌梗塞」、「糖尿病」、「腎臟病」及「肺阻塞」六大領域表現優異，獲選為全台特色醫院之一，成為中南部兼具急重症與慢性病照護能力的代表醫院。
嘉基表示，醫療團隊多次展現與時間賽跑的急性醫療救援能量；日前，有名80歲婦人因急性心衰竭送來急診，血壓70、血氧90，情況危急。院方立即啟動「心肌梗塞與急性重症應變流程」，心臟內外科同步會診，醫師診斷「急性二尖瓣腱索斷裂」，果斷啟動手術搶救，順利挽回生命。印證嘉基在急性心臟疾病處理的整合效率與「黃金救援時間」掌握能力。
在人工關節手術領域，嘉基骨科於2011年成立關節重建次專科，累積完成數千例膝、髖關節置換手術，並多次通過「關節置換醫療照護品質認證」，為雲嘉地區首家取得此認證的醫院。醫療團隊以微創技術與復健整合為核心，減少疼痛、加速恢復，幫助病患重拾行動自由。
在慢性病照護方面，嘉基推動跨科整合及病友教育，針對糖尿病與腎臟病患者，建構衛教、飲食、用藥與心理支持的多層照護體系，強化病人自我管理以降低併發症風險；對於肺阻塞患者，則透過肺功能檢測、戒菸輔導、藥物治療與肺復原運動等連續性照護，協助提升生活品質、減少再度住院。醫院並導入科技化健康監測，發展具溫度與精準度的智慧照護服務。
院長陳煒表示，醫療服務不僅是治療疾病，更是陪伴民眾維持健康的夥伴關係。嘉基的「特色」不在於科別多、設備新，而是「治療有效、照顧到位、團隊真誠」。未來，嘉基將持續與社區、政府及跨專業團隊合作，深化「以病人為中心」的理念，成為守護嘉義地區居民健康最堅實的依靠。
