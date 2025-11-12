貓奴夢幻車牌「CAT」現正競標 熱門號碼8888已出價到28萬2000元
被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，除了貓奴夢以求的「CAT」號碼外，許多人也盼能有吉利、好記或具特殊意義的號碼。根據監理站官網顯示，最熱門競標號碼仍為8888，諧音為「發發發發」，目前已出價到28萬2000元。
交通部公路總局（公路局前身）自2012年12月17日起逐步發放新式號牌，將原本2碼的英文字母部分改為3碼，但剔除有敏感、不雅字眼等聯想的英文碼，其中包括CAT已開放競標。
根據網站顯示，目前結果最熱門車牌號碼仍為數字「8888」，諧音「發發發發」，目前已出價到28萬2000元；其次為數字「7777」（鐵支），目前出價到27萬1000元；第三名為數字「9999」（鐵支），目前出價到15萬1000元。
數字「6666」目前出價為15萬；另外數字「1111」目前出價11萬3000元、數字「5555」目前出價到10萬2000元；特殊數字如「5566」目前出價到1萬8000元、數字「7788」目前出價到4萬2000元。
此外，從競標官網中可看到，除了幾個熱門數字外，連號或雙連號數字仍為民眾喜愛選擇的數字組合。
根據台北市區監理所基隆監理站公告，自用小客貨車「CAT」代碼首次標售，標售區間0001至9999，標售時間自11月10日中午12時起至11月12日中午12時止。
第1級招標底價新台幣6000元，牌照號碼包含1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999。
第2級招標底價3000元，牌照號碼包含1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、5678、6789、7788、7799、8899。
第3級招標底價新台幣3000元，牌照號碼為第1、2級招標牌照號碼以外號碼。
