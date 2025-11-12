快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

聽新聞
0:00 / 0:00

貓奴夢幻車牌「CAT」現正競標 熱門號碼8888已出價到28萬2000元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「CAT」車牌開放競標。圖／取自交通部臉書粉專
「CAT」車牌開放競標。圖／取自交通部臉書粉專

被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，除了貓奴夢以求的「CAT」號碼外，許多人也盼能有吉利、好記或具特殊意義的號碼。根據監理站官網顯示，最熱門競標號碼仍為8888，諧音為「發發發發」，目前已出價到28萬2000元。

交通部公路總局（公路局前身）自2012年12月17日起逐步發放新式號牌，將原本2碼的英文字母部分改為3碼，但剔除有敏感、不雅字眼等聯想的英文碼，其中包括CAT已開放競標。

根據網站顯示，目前結果最熱門車牌號碼仍為數字「8888」，諧音「發發發發」，目前已出價到28萬2000元；其次為數字「7777」（鐵支），目前出價到27萬1000元；第三名為數字「9999」（鐵支），目前出價到15萬1000元。

數字「6666」目前出價為15萬；另外數字「1111」目前出價11萬3000元、數字「5555」目前出價到10萬2000元；特殊數字如「5566」目前出價到1萬8000元、數字「7788」目前出價到4萬2000元。

此外，從競標官網中可看到，除了幾個熱門數字外，連號或雙連號數字仍為民眾喜愛選擇的數字組合。

根據台北市區監理所基隆監理站公告，自用小客貨車「CAT」代碼首次標售，標售區間0001至9999，標售時間自11月10日中午12時起至11月12日中午12時止。

第1級招標底價新台幣6000元，牌照號碼包含1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999。

第2級招標底價3000元，牌照號碼包含1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、5678、6789、7788、7799、8899。

第3級招標底價新台幣3000元，牌照號碼為第1、2級招標牌照號碼以外號碼。

貓奴 監理站 台幣
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰將登陸 南橫梅山口至大關山預警性封閉 宜花東4處路段災阻

雨勢趨緩 台8線中橫公路解除封路恢復原有管制放行

彰化彰南路行人庇護島第8次被車撞 公路局：5道防線還是陣亡

台72接台61最後一哩路暫停 鍾東錦：全力以赴排除障礙

相關新聞

貓奴夢幻車牌「CAT」現正競標 熱門號碼8888已出價到28萬2000元

被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，除了貓奴夢以求的「CAT」號碼外，...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

米蟲再見！日本稻農親授低成本存米秘訣：只需要一個寶特瓶

根據日媒「LIMO」報導，一名稻農@sadaimo_tare在X平台上分享自家保存稻米的方式，這則貼文截至目前已累積超過311.6萬次瀏覽。這名用戶表示：「我是一名稻農，每次有人討論這話題，我都會推薦一個方式把米裝進寶特瓶後放進冰箱保存。當然儘快吃完才是最好的辦法啦」，許多網友留言大讚：「這方法便宜又實用」、「真是絕妙生活小撇步！」

嘉義基督教醫院獲選2025特色醫院 六大疾病照護成果受肯定

嘉義基督教醫院在康健雜誌最新公布的「2025特色醫院」評選中，從全台400餘家醫療院所中脫穎而出。嘉基於「人工關節手術」...

地牛翻身 上午10時3分池上規模3.5地震 花東最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午10時3分，在台東縣政府北方43.0公里，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模3.5...

高血脂當心是「甲狀腺」在作怪 中醫推蔬食、黑豆、山藥助穩代謝

現代人生活壓力大、作息紊亂，甲狀腺疾病愈來愈常見。臨床上不少患者在例行健檢中被發現「高血脂」，進一步檢查才知道背後的主因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。