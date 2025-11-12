快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

家中日用品恐害你折壽！醫揭「4大隱形毒物」默默提升致癌率

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

你以為家是最安全的地方？一位美國長壽醫師提醒，許多日常用品可能正默默損害你的身體健康，建議民眾儘早汰換。

根據「紐約時報」報導，退伍軍人經營的整體健康中心Valor Wellness醫師謝恩．凱迪（Dr. Shayne Keddy）近日在TikTok上分享四項「應立即從家中移除的物品」，指出這些看似無害的東西，可能會干擾荷爾蒙、影響睡眠，甚至增加慢性病癌症風險。

@valorwellness

Dr. Keddy reveals four hidden triggers that may be silently disrupting your hormones and ruining your sleep! Wellness is more than just hormones and rest—Valor Wellness can also help with weight loss, mental health, energy levels, and more. Book a free consultation through the link in our bio to see how we can help you feel your best! Our clinics are located in Farmington, Missouri, and Las Cruces, New Mexico. #wellness #longevity #tips #wellnessclinic #medicalaesthetics #medicalclinic

♬ original sound - Valor Wellness - Valor Wellness

一、微波爆米花袋：隱藏「永久化學物」

凱迪指出，許多人以為微波爆米花比洋芋片健康，但事實上，爆米花袋內層常含有「全氟烷基及多氟烷基物質」（PFAS），俗稱「永久化學物」，因為它們不會自然分解，能在環境中殘留數百年。

當袋子加熱時，PFAS會滲入食物中進入人體。研究顯示，每天吃微波爆米花長達一年的人，其體內PFAS濃度可高出一般人63%。這類化學物質與高膽固醇、免疫系統受損、荷爾蒙失衡、不孕症及某些癌症都有關聯。

凱迪建議，想吃健康爆米花可改用空氣爆米花機，或用椰子油與海鹽在鍋上自製。

二、香氛蠟燭：釋放有毒氣體的浪漫陷阱

凱迪指出，「多數人以為香氛蠟燭無害，但燃燒時其實會釋放苯與甲醛等有害化學物質」。苯被世界衛生組織列為致癌物，長期吸入可能導致白血病與呼吸道疾病；而甲醛則會刺激皮膚、眼睛與呼吸道，甚至提升癌症風險。

多項研究發現，燃燒香氛蠟燭會降低室內空氣品質，部分蠟燭甚至在未點燃時仍會釋放毒素。儘管學界對低劑量暴露的風險仍有爭議，凱迪仍建議民眾「避免使用為上」。

三、空氣清新劑：讓家「香香的」卻危險重重

插電式清香機、噴霧罐或車用芳香劑，也被凱迪列為「應立即丟棄」的物品。這些產品常含多種人工香料與合成化學物質，其中包括Lilial，一種在歐盟被禁用的香料化學物質，因為它具生殖毒性，但在美國仍被廣泛使用；另一種成分HICC（合成香料），因易引起皮膚過敏而在歐洲被禁止，但在部分美國空氣清新劑與清潔產品中仍可見到。

研究指出，即使是微量接觸，也可能引起偏頭痛、氣喘、皮膚刺激與神經系統問題。

此外，企業並不需要公開空氣清新劑中的所有成分，讓家聞起來香香的同時，空氣中可能已充滿有害物質。

四、夜間燈泡：干擾生理時鐘的隱形殺手

看似無害的「健康殺手」，是你每天晚上開的燈。凱迪解釋，冷色調LED燈會讓大腦誤以為仍是白天，抑制褪黑激素（melatonin）的分泌，進而打亂晝夜節律。研究發現，長時間暴露於藍光下會使褪黑激素下降時間延長一倍，生理時鐘也因此錯亂。

長期下來，不僅會影響睡眠品質，還可能增加第二型糖尿病、心血管疾病、肥胖與癌症的風險。醫師建議，晚上應改用暖色調燈泡或低亮度照明，讓身體能自然進入休息狀態。

凱迪強調，保持健康不只是飲食與運動，還包括檢視生活環境中潛藏的危險因子，「如果你在意荷爾蒙、睡眠和長期健康，這些東西的重要性比你想像的還大」。

醫生 癌症 醫師 睡眠 呼吸道 慢性病
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

幫忙整頓大樓？他點飲料放鞋櫃竟收檢舉單 網笑：外送員的逆襲

怕腳長香菇…飯店拖鞋會消毒？業者曝處理流程 網揭安心做法

健保改革掀民怨 月薪5萬上班族怒吼：剝奪感超重

每天喝水3000cc 營養師曝「驚人變化」：1個月後很有感

相關新聞

肥胖會傳染？研究：摯友變胖自肥風險暴增171% 影響力涵蓋三層朋友圈

肥胖不只是外觀問題，更與健康息息相關。《新英格蘭醫學雜誌》有一項長達32年、涵蓋超過1.2萬人的研究發現，肥胖具有顯著的「社會傳染性」。

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，本次總競標次數為11921次，總決...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

家中日用品恐害你折壽！醫揭「4大隱形毒物」默默提升致癌率

你以為家是最安全的地方？一位美國長壽醫師提醒，許多日常用品可能正默默損害你的身體健康，建議民眾儘早汰換。

1至8月交通事故釀1819死台南連4個月居冠 台中、高雄行人死亡最多

交通部今指出，2025年1至8月交通事故1819人，較去年同期下降6.1%，行人死亡雖有下降，但相比112年仍有增加。而...

台灣跨入智能復健新時代 Micro LED應用奠定醫療科技里程碑

面對高齡化和照護人力短缺，台灣醫療院所導入AI、機器人輔助復健、智能訓練裝置；童綜合醫院今天宣布宣布攜手國內光電大廠，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。