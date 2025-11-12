家中日用品恐害你折壽！醫揭「4大隱形毒物」默默提升致癌率

你以為家是最安全的地方？一位美國長壽醫師提醒，許多日常用品可能正默默損害你的身體健康，建議民眾儘早汰換。

根據「紐約時報」報導，退伍軍人經營的整體健康中心Valor Wellness醫師謝恩．凱迪（Dr. Shayne Keddy）近日在TikTok上分享四項「應立即從家中移除的物品」，指出這些看似無害的東西，可能會干擾荷爾蒙、影響睡眠，甚至增加慢性病與癌症風險。

一、微波爆米花袋：隱藏「永久化學物」

凱迪指出，許多人以為微波爆米花比洋芋片健康，但事實上，爆米花袋內層常含有「全氟烷基及多氟烷基物質」（PFAS），俗稱「永久化學物」，因為它們不會自然分解，能在環境中殘留數百年。

當袋子加熱時，PFAS會滲入食物中進入人體。研究顯示，每天吃微波爆米花長達一年的人，其體內PFAS濃度可高出一般人63%。這類化學物質與高膽固醇、免疫系統受損、荷爾蒙失衡、不孕症及某些癌症都有關聯。

凱迪建議，想吃健康爆米花可改用空氣爆米花機，或用椰子油與海鹽在鍋上自製。

二、香氛蠟燭：釋放有毒氣體的浪漫陷阱

凱迪指出，「多數人以為香氛蠟燭無害，但燃燒時其實會釋放苯與甲醛等有害化學物質」。苯被世界衛生組織列為致癌物，長期吸入可能導致白血病與呼吸道疾病；而甲醛則會刺激皮膚、眼睛與呼吸道，甚至提升癌症風險。

多項研究發現，燃燒香氛蠟燭會降低室內空氣品質，部分蠟燭甚至在未點燃時仍會釋放毒素。儘管學界對低劑量暴露的風險仍有爭議，凱迪仍建議民眾「避免使用為上」。

三、空氣清新劑：讓家「香香的」卻危險重重

插電式清香機、噴霧罐或車用芳香劑，也被凱迪列為「應立即丟棄」的物品。這些產品常含多種人工香料與合成化學物質，其中包括Lilial，一種在歐盟被禁用的香料化學物質，因為它具生殖毒性，但在美國仍被廣泛使用；另一種成分HICC（合成香料），因易引起皮膚過敏而在歐洲被禁止，但在部分美國空氣清新劑與清潔產品中仍可見到。

研究指出，即使是微量接觸，也可能引起偏頭痛、氣喘、皮膚刺激與神經系統問題。

此外，企業並不需要公開空氣清新劑中的所有成分，讓家聞起來香香的同時，空氣中可能已充滿有害物質。

四、夜間燈泡：干擾生理時鐘的隱形殺手

看似無害的「健康殺手」，是你每天晚上開的燈。凱迪解釋，冷色調LED燈會讓大腦誤以為仍是白天，抑制褪黑激素（melatonin）的分泌，進而打亂晝夜節律。研究發現，長時間暴露於藍光下會使褪黑激素下降時間延長一倍，生理時鐘也因此錯亂。

長期下來，不僅會影響睡眠品質，還可能增加第二型糖尿病、心血管疾病、肥胖與癌症的風險。醫師建議，晚上應改用暖色調燈泡或低亮度照明，讓身體能自然進入休息狀態。

凱迪強調，保持健康不只是飲食與運動，還包括檢視生活環境中潛藏的危險因子，「如果你在意荷爾蒙、睡眠和長期健康，這些東西的重要性比你想像的還大」。