快訊

鳳凰颱風侵台 台鐵中午起樹林至台東對號列車停駛 南迴線各級列車停駛

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

高血脂當心是「甲狀腺」在作怪 中醫推蔬食、黑豆、山藥助穩代謝

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
現代人生活壓力大、作息紊亂，甲狀腺疾病愈來愈常見。睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，常見症狀包括怕冷或怕熱、體重變化異常、疲倦、情緒不穩、心悸、便祕或腹瀉、掉髮等。圖／AI生成
現代人生活壓力大、作息紊亂，甲狀腺疾病愈來愈常見。睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，常見症狀包括怕冷或怕熱、體重變化異常、疲倦、情緒不穩、心悸、便祕或腹瀉、掉髮等。圖／AI生成

現代人生活壓力大、作息紊亂，甲狀腺疾病愈來愈常見。臨床上不少患者在例行健檢中被發現「高血脂」，進一步檢查才知道背後的主因竟是甲狀腺功能異常。事實上，甲狀腺與人體代謝息息相關，一旦失衡，脂肪代謝也會受到影響。中醫師周宗翰說，中醫在治療甲狀腺失調上，強調「調氣血、顧臟腑」，能在西醫治療之外，協助身體恢復內分泌與代謝的平衡。 

甲狀腺分泌的甲狀腺素能促進身體代謝、加速脂肪分解、調節膽固醇利用率。當甲狀腺功能低下時，代謝速率下降，脂肪分解變慢，血液中的膽固醇與三酸甘油脂就容易升高；若甲狀腺功能過高，代謝變快，但長期處於過度亢奮狀態，也會造成能量耗損、肝膽負荷過重，導致血脂紊亂。  

周宗翰表示，這類患者常見症狀包括怕冷或怕熱、體重變化異常、疲倦、情緒不穩、心悸、便祕或腹瀉、掉髮等。許多病人以為只是生活作息不佳，卻忽略了背後是「內分泌失調」在作祟。  

其實，中醫理論上沒有「甲狀腺」這名詞，但相關症狀在古籍中已有記載，如「癭」、「氣癭」、「瘿瘤」等。中醫認為，此病核心在於「氣機鬱滯、痰濁內生、肝脾失調」，情志不暢則肝氣鬱結，影響脾胃運化，使痰濁、瘀血積於頸項或體內，導致代謝異常與脂質失衡。  

高血脂在中醫理論中屬於「痰濁」範疇。痰濁不僅指可見的痰液，更指代謝產物無法順利排出、在體內淤積的狀態。若再加上氣血運行不暢，脂質更易滯留血管中，引起動脈硬化與心血管疾病。  

關於甲狀腺的四大常見中醫證型與調理原則，如肝鬱痰阻型以情緒緊張、壓力大者常見，常用逍遙散合海藻玉壺湯加減，佐以柴胡、鬱金、昆布、夏枯草。脾虛痰濕型為飲食不節、嗜甜油膩者常見。常用方藥二陳湯加茯苓、澤瀉、陳皮、白朮；可搭配山楂、荷葉促進脂代謝。至於，甲狀腺功能低下或長期服藥後體虛者為氣陰兩虛型，常用方藥為生脈散合六味地黃丸加減，配以太子參、麥冬、枸杞。

甲狀腺功能亢進者的陰虛火旺型，常用方藥有知柏地黃丸加夏枯草、牡蠣、龍骨，有助穩定情緒、緩和代謝過快。  除了內服中藥，也常搭配針灸與耳穴療法，如針灸可選取太衝、足三里、三陰交、氣海、天突等穴，調整內分泌、促進代謝。耳穴療法可刺激交感、內分泌、肝膽區域，幫助調脂降壓。

此外，調整生活型態也是治療關鍵，建議少食油炸、甜食、精緻澱粉，多攝取蔬菜、燕麥、黑豆、山藥、枸杞等能健脾化濕、滋補肝腎的食材。周宗翰說，許多甲狀腺失調與情緒壓力密切相關。建議養成規律作息，避免熬夜與過勞，每日可練習腹式呼吸或靜坐冥想。

甲狀腺功能異常引起的高血脂，並非單純的「脂肪問題」，而是身體整體代謝與氣血失衡的表現。只要調氣血、顧脾腎、順情志，讓身體內在節奏重新對準，代謝自然順暢，健康也能慢慢回到正軌。

甲狀腺 中醫 脂肪
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

一下雨就關節痛？中醫教按摩4穴位改善「退化性關節炎」

全台中醫界齊聚台南官田慈聖宮 謁祖神農大帝共推中醫永續發展

佛光山國際書展暨蔬食博覽會開幕 53輛書車一字排開好好逛

冬天泡湯藏學問 中醫曝「1動作」可防頭暈缺氧

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

米蟲再見！日本稻農親授低成本存米秘訣：只需要一個寶特瓶

根據日媒「LIMO」報導，一名稻農@sadaimo_tare在X平台上分享自家保存稻米的方式，這則貼文截至目前已累積超過311.6萬次瀏覽。這名用戶表示：「我是一名稻農，每次有人討論這話題，我都會推薦一個方式把米裝進寶特瓶後放進冰箱保存。當然儘快吃完才是最好的辦法啦」，許多網友留言大讚：「這方法便宜又實用」、「真是絕妙生活小撇步！」

冷凍庫不是魔法箱！魚、肉整盒放進去NG 專家教正確步驟避免劣化

物價高漲，許多人趁特價時一次買足肉類、魚類回家冷凍備用。不過你是否連包裝盒也一起放進冷凍庫？專家提醒，這樣的保存方式並不衛生，會讓食材更快變質。岡山市聖心女子大學食品營養學教授小林謙一指出，許多人把冷凍庫當成「魔法箱」，但實際上食材仍會劣化。基於食品安全原則，建議肉類、魚類應在1個月內食用完畢。

鳳凰今傍晚登陸可能降為熱帶性低氣壓 氣象署提醒降雨仍驚人

輕颱鳳凰颱風今天上午8時30分中心位置在鵝鑾鼻西南西方約160公里處，中央氣象署最新研判，七級暴風半徑150公里，以每小...

地牛翻身 上午10時3分池上規模3.5地震 花東最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午10時3分，在台東縣政府北方43.0公里，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模3.5...

高血脂當心是「甲狀腺」在作怪 中醫推蔬食、黑豆、山藥助穩代謝

現代人生活壓力大、作息紊亂，甲狀腺疾病愈來愈常見。臨床上不少患者在例行健檢中被發現「高血脂」，進一步檢查才知道背後的主因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。