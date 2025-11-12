趙韻嵐奪義大利冰淇淋賽首獎 義媒大讚台灣No.1
義大利西西里島舉辦冰淇淋世界大賽，來自台灣彰化鹿港的趙韻嵐奪下首獎。義大利大報「共和報」今天以吸睛標題報導，「什麼是世上最好的冰淇淋？是由一位來自台灣的手工冰淇淋職人打造」。
台灣隊先前才在米蘭奪下義大利傳統「耶誕麵包」世界賽首獎，如今又於義式手工冰淇淋世界賽奪冠，讓台灣接連登上義大利大報標題。
共和報（La Repubblica）11日報導，第17屆Sherbeth國際冰淇淋大賽在西西里島首府巴勒摩（Palermo）舉行，來自台灣的趙韻嵐以「烏龍茶之光」（Luced’Oolong）口味，在冰淇淋的故鄉義大利奪下首獎。
趙韻嵐曾榮獲多項國際冰淇淋製作大獎，她在家鄉鹿港老街創辦「山風藍義式冰淇淋」，運用在地食材創造獨特口味，2023年台北賓館舉行的國慶酒會，也曾特別選用她的冰淇淋招待各國外賓。
共和報報導，趙韻嵐的烏龍茶冰淇淋，帶有花香等獨特風味，贏得民眾和專業人士一致好評，「她的勝利具有里程碑式的意義，這是該獎項首次頒發給台灣，也印證了冰淇淋節的國際影響力」。
報導指出，此次比賽聚集來自全世界50位手工冰淇淋大師，在為期4天的賽事與品嚐活動中，數千名遊客湧入廣場，將巴勒摩變成一個以義式冰淇淋為主題的露天實驗室。
同獲第二名的是2位義大利冰淇淋職人，一位是來自東岸小城法諾（Fano）「Makí冰店」的魯齊（Antonio Luzi），一位是來自羅馬「Gelasio冰店」的嘉維亞（Valerio Gaveglia）。第三名是來自東岸雷坎納第港（Porto Recanati）「Biancamenta冰店」的魯索（Antonio Russo）。
報導結語留下「吊胃口」伏筆，文章指出，現在大家都知道世界最好的冰淇淋職人在台灣，但要進一步吃到趙韻嵐做的新口味冰淇淋，恐怕得等到2026年11月，期待屆時她會再度帶著新作品來義大利參賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言