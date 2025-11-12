聽新聞
健康你我他／魚刺教會我的事 因噎擇食享美好

聯合報／ 丁綉慧（高巿新興）
魚類烹調，多方嘗試就能找到適合的方式。圖／丁綉慧提供
「看魚仔在那游來游去…我對你…」居住近海小城，魚鮮好味隨手可得，家中日日備餐，總有尾魚上桌，等著人品嘗鮮美。但對於吃飯速度快、舌頭笨拙又沒耐心的我，因積累多次被魚刺噎著的痛苦經驗，常駐腦海揮之不去，以致「一餐被魚刺，不想再吃魚」，因而對魚的相關料理敬謝不敏。

年紀稍長，慢慢懂得魚的烹調要掌控剛好熟度，才能呈現其味美甘甜。鮮魚或蒸煎或融於湯水，鮮肉軟腴在口中輕抿化開後就能細心品味、挑出易扎喉的刺，或直接選購已無刺的魚片烹煮。但仍然遇見了那回不小心被魚骨頭卡住喉中的瞬間，當時即自我提醒要冷靜，莫急、莫慌、莫害怕，禁食輕咳，幸運地幾分鐘後魚刺就隨口水流出，症狀得以緩解。

從吃魚的慢條斯理中，我漸能了解關於優雅擇食的美好，以及囫圇吞魚的索然無趣。生魚片仍是學習駕馭的區塊，捕撈生魚低溫保鮮、片薄細切開展油花紋理、膾縷薄欲飛、孔雀開屏般擺盤呈現，滑軟腴彈魚身佐脆甜蘿蔔絲、輕蘸微嗆山葵和甘甜醬油、冰鮮滋潤，一口滑入喉，吃法豪邁，但也曾被魚塊嗆著卡喉而動彈不得，只好使出「慢」字訣，吞嚥口水、輕嘔而出，總算順利過關。

因噎擇食，多方嘗試就能找到適合的魚類和烹調方式，才能好好享受其中的滋潤豐美。

