三高超過癌症死因 7成民眾不知自己陷危機

「高血壓性疾病」位居113年國人十大死因第6名，死亡人數達8928人。十大死因中的心臟疾病、腦血管疾病、腎臟疾病、糖尿病也都跟高血壓有關，這些死因人數相加起來，已經超過了第1名的癌症。

高血壓的初期症狀不明顯，只有輕微頭痛、頭暈、肩頸僵硬等不適，等到出現劇烈頭痛、心悸、胸悶、視力模糊時，多半血壓已經偏高一陣子，且可能已對腦、心、腎造成損害。「106-109年國民營養健康狀況變遷調查」顯示，約4至7成民眾不知道自己的三高數值異常，顯見對疾病認知不足。

三高盛行率隨著年齡增加而遞增，但年輕化的趨勢顯著。國健署署長沈靜芬呼籲，高血糖、高血壓、高血脂為心血管與腎臟病的重要危險因子，民眾可從日常生活著手預防，如定期健康檢查、控制血糖、血壓及血脂數值、規律運動及戒菸，都能降低慢性病風險。

從114年開始，政府將成人免費健康檢查的年齡下修到30歲，截至今年7月已有21萬人受惠。沈靜芬指出，去年推動三高防治888計畫，透過篩檢早期發現病灶、健康管理介入，以降低三高相關慢性病的威脅。另外，衛福部自推動健康醫院網絡以來，期望醫院不只是「治療疾病的場所」，更是促進民眾健康的最佳夥伴。

呼應「健康台灣」政策，國健署集結全國醫事機構展現預防三高慢性病之創意策略及行動，目前全台共有305家醫院加入「健康醫院網絡」打造全方位健康照護服務。國健署舉辦「健康促進機構成果發表會」，表揚128家醫院、診所及衛生所，在防治糖尿病、腎臟病與戒菸服務的貢獻。

為強化糖尿病及腎臟病防治，國健署鼓勵醫院加入健康醫院網絡外，亦已取得糖尿病或腎臟病健康促進機構的醫院數計205家，並自114年將「腎病識能衛教指導」納入30歲以上成人預防保健。戒菸方面，整體提供超過43萬人次的戒菸服務，幫助3.5萬人戒菸，短期內節省1.9億元的健保醫療支出。