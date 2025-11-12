聽新聞
0:00 / 0:00

國人健康隱憂…成人牙周病盛行 半數需積極治療

聯合報／ 張博鈞╱台大醫院口腔醫學部牙周病科主任
守護牙周健康，每天正確刷牙，並搭配牙線或牙間刷徹底清潔牙齒。圖╱123RF
守護牙周健康，每天正確刷牙，並搭配牙線或牙間刷徹底清潔牙齒。圖╱123RF

健全的牙齒不僅是享受美食的基礎，更與全身健康息息相關。研究顯示，如果口腔長期發炎，不僅會造成牙齒鬆動、缺牙，還可能增加糖尿病心血管疾病，甚至失智症的風險。根據衛福部調查，國內成人牙周病盛行率竟高達八成，其中約有一半屬於中重度，需要積極治療，可見牙周病是影響國人健康的重要隱憂。

牙周病的發生，主因是細菌感染。細菌透過牙菌斑與牙結石，附著在牙齦邊緣的牙根表面上分泌毒素，如果侵犯僅限在牙齦，稱為「牙齦炎」，刷牙流血、紅腫是常見症狀，經過清潔與治療仍可恢復，屬於可逆型的病變。但若持續惡化侵犯牙周韌帶與齒槽骨，則是「牙周炎」，會出現牙齒鬆動、牙齦萎縮，甚至掉牙，屬不可逆的組織破壞，此時僅能控制發炎和減緩症狀。

牙周病診斷並非僅靠肉眼，牙周病專科醫師會使用牙周探針測量牙周囊袋深度、牙齦萎縮、牙齒動搖度，並搭配X光片檢查齒槽骨狀況，必要時還會進一步檢測細菌種類。雖然牙周病來自感染，但抗生素僅是輔助，治療真正的關鍵是徹底清除牙菌斑與牙結石。

初期牙周治療，以洗牙與居家潔牙為主，對牙齦炎效果顯著；若囊袋較深，則需深度清潔與牙根整平，刮除深層結石與受感染的齒質，幫助控制發炎。當這些方式仍無法改善時，可能需採牙周手術，將牙齦翻開徹底清創，必要時進行再生手術，利用骨粉與再生膜幫助齒槽骨恢復。

若牙齦嚴重萎縮，也可透過軟組織移植改善美觀與功能。但當牙周破壞到牙齒難以挽救時，就得拔除，之後可依功能需求考慮假牙或植牙重建。不過，植牙雖能恢復咀嚼功能，若牙周環境未控制好，仍有失敗風險。

想要守護牙周健康，平日保養是關鍵。每天正確刷牙，並搭配牙線或牙間刷，徹底清除牙縫與牙齦邊緣的菌斑，比追求新型潔牙工具更重要。半年一次的洗牙與口腔檢查，也能讓問題早期被發現。

此外，均衡飲食、正常作息，有助於維持免疫與組織健康。要提醒的是，坊間流傳的「特效藥」或「油漱口」並無實證，延誤治療只會讓病情惡化。

牙齒是陪伴一生的重要夥伴。從年輕時就應養成良好清潔習慣，中老年後更要定期檢查，把牙周病擋在門外。唯有如此，才能留住咀嚼的力量，維持健康與生活品質。

牙周病 細菌 牙齒 失智症 心血管疾病 抗生素 假牙 糖尿病
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

他少做1事「牙痛噴3萬」 過來人苦勸：要養成習慣

浪貓「魷魚哥」口炎疼痛不願進食 動保員耐心照料終康復等待認養

想看牙卻得等一個月？內行教找這1類型牙醫診所比較快

40歲女臉唇腫麻、牙齦痛3個月 耳鼻喉科醫揪出罕見病例：乳癌轉移

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

健康主題館／BMI太高太低都不好 管控體脂肪更重要

許多人追求完美體態，總希望BMI值愈低愈好，聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，真正影響健康的關鍵，不在體重數字或是BMI，...

三高超過癌症死因 7成民眾不知自己陷危機

「高血壓性疾病」位居113年國人十大死因第6名，死亡人數達8928人。十大死因中的心臟疾病、腦血管疾病、腎臟疾病、糖尿病...

健康你我他／魚刺教會我的事 因噎擇食享美好

「看魚仔在那游來游去…我對你…」居住近海小城，魚鮮好味隨手可得，家中日日備餐，總有尾魚上桌，等著人品嘗鮮美。但對於吃飯速...

國人健康隱憂…成人牙周病盛行 半數需積極治療

健全的牙齒不僅是享受美食的基礎，更與全身健康息息相關。研究顯示，如果口腔長期發炎，不僅會造成牙齒鬆動、缺牙，還可能增加糖...

社區關懷據點 強化安頓長者身心

隨人口老化，獨居長者孤獨死比率逐年提高。衛福部社家署長周道君宣布，明年起盤點國內獨居長者情況，依照護需求分級，近期鎖定身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。