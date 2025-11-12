國人健康隱憂…成人牙周病盛行 半數需積極治療

健全的牙齒不僅是享受美食的基礎，更與全身健康息息相關。研究顯示，如果口腔長期發炎，不僅會造成牙齒鬆動、缺牙，還可能增加糖尿病、心血管疾病，甚至失智症的風險。根據衛福部調查，國內成人牙周病盛行率竟高達八成，其中約有一半屬於中重度，需要積極治療，可見牙周病是影響國人健康的重要隱憂。

牙周病的發生，主因是細菌感染。細菌透過牙菌斑與牙結石，附著在牙齦邊緣的牙根表面上分泌毒素，如果侵犯僅限在牙齦，稱為「牙齦炎」，刷牙流血、紅腫是常見症狀，經過清潔與治療仍可恢復，屬於可逆型的病變。但若持續惡化侵犯牙周韌帶與齒槽骨，則是「牙周炎」，會出現牙齒鬆動、牙齦萎縮，甚至掉牙，屬不可逆的組織破壞，此時僅能控制發炎和減緩症狀。

牙周病診斷並非僅靠肉眼，牙周病專科醫師會使用牙周探針測量牙周囊袋深度、牙齦萎縮、牙齒動搖度，並搭配X光片檢查齒槽骨狀況，必要時還會進一步檢測細菌種類。雖然牙周病來自感染，但抗生素僅是輔助，治療真正的關鍵是徹底清除牙菌斑與牙結石。

初期牙周治療，以洗牙與居家潔牙為主，對牙齦炎效果顯著；若囊袋較深，則需深度清潔與牙根整平，刮除深層結石與受感染的齒質，幫助控制發炎。當這些方式仍無法改善時，可能需採牙周手術，將牙齦翻開徹底清創，必要時進行再生手術，利用骨粉與再生膜幫助齒槽骨恢復。

若牙齦嚴重萎縮，也可透過軟組織移植改善美觀與功能。但當牙周破壞到牙齒難以挽救時，就得拔除，之後可依功能需求考慮假牙或植牙重建。不過，植牙雖能恢復咀嚼功能，若牙周環境未控制好，仍有失敗風險。

想要守護牙周健康，平日保養是關鍵。每天正確刷牙，並搭配牙線或牙間刷，徹底清除牙縫與牙齦邊緣的菌斑，比追求新型潔牙工具更重要。半年一次的洗牙與口腔檢查，也能讓問題早期被發現。

此外，均衡飲食、正常作息，有助於維持免疫與組織健康。要提醒的是，坊間流傳的「特效藥」或「油漱口」並無實證，延誤治療只會讓病情惡化。

牙齒是陪伴一生的重要夥伴。從年輕時就應養成良好清潔習慣，中老年後更要定期檢查，把牙周病擋在門外。唯有如此，才能留住咀嚼的力量，維持健康與生活品質。