健康主題館／BMI太高太低都不好 管控體脂肪更重要

聯合報／ 記者廖靜清╱台北報導
真正影響健康的關鍵，控制體脂率比單純減重更重要。圖╱123RF

許多人追求完美體態，總希望BMI值愈低愈好，聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，真正影響健康的關鍵，不在體重數字或是BMI，而是「體脂肪」，甚至是體脂肪的「量」與「分布位置」。BMI值太低太高都不好，建議國人的BMI應在18.5至24之間，若大於25也未必是壞事。

大谷翔平過重 卻身強體壯

施奕仲以美國職棒球星大谷翔平為例，這位投手、打者兼具的「二刀流」，身高193公分、體重約95公斤，如果照BMI（身體質量指數）來算，25.5屬於「過重」範圍，但被比喻為非常強壯。許多運動員也是相同狀況，肌肉量高的人可能被誤判為過重或肥胖，因此，體脂率更能準確反映身體組成。

「BMI無法區分肌肉與脂肪的差異。」施奕仲說，同樣的身高體重，有人看起來緊實結實，有人卻顯得鬆軟臃腫；若脂肪的體積大於肌肉，易使人看起來更胖。體脂超標會增加罹患糖尿病高血壓心血管疾病慢性病的風險，近年在肥胖醫學與代謝研究領域中，「Sick fat」及「Fat mass」這兩個學術用語逐漸被用來解釋肥胖帶來的健康危害。

●病態脂肪病（Sick Fat Disease）：因白色脂肪過量囤積在腹部，引發一連串的荷爾蒙問題，導致身體慢性發炎、胰島素阻抗、代謝症候群，進而成為心血管疾病，是化學性的病變。

●脂肪質量病（Fat Mass Disease）：與脂肪的物理性質有關，脂肪量過多造成身體結構性的負擔，例如因過胖導致關節承重過大而磨損、睡眠呼吸中止症候群等，為生理上物理性的病變。

肥胖不只是胖，了解個案是否屬於上述兩種肥胖型態，可以讓減重目標不再只是「瘦下來」，而是「治好脂肪病」，改善代謝、抗發炎、修復內分泌失衡等。施奕仲強調，體脂過高，通常都是因為長期熱量過剩，身體自動將多餘的熱量轉化為脂肪儲存，因此，「控制體脂率」比單純「減重」更重要。

蘋果型肥胖 屬高風險族群

體脂肪堆積的位置，也影響體態。依照脂肪堆積的部位不同，分別為腹部凸出的「蘋果型」肥胖、下半身很有份量的「西洋梨型」肥胖，健康危險程度也有差異。尤其「蘋果型」的脂肪集中在腹部、臟器，會讓上腹部明顯凸起，常是代謝症候群的高風險族群。

施奕仲提醒，內臟脂肪過高的成因，除了吃進過多的熱量，還有長期慢性壓力過高，壓力荷爾蒙皮質醇大量分泌，促進腹部脂肪堆積，形成「壓力型肥胖」。這也是為什麼有些人看起來身形偏瘦，卻有內臟脂肪問題，隱藏心血管疾病等慢性病風險。

消除內臟脂肪 練核心肌群

想要消除內臟脂肪，施奕仲建議，應從事規律的核心肌群訓練，並搭配有氧運動，可先從每天10分鐘鍛鍊核心開始，持續一個月，讓每日運動成為習慣，最終理想是10分鐘核心訓練，加上30分鐘有氧運動。高壓工作者，則建議每日進行15分鐘正念練習或是淨空大腦思緒，搭配和緩的腹式呼吸，有助於緩解身心壓力。

體脂肪囤積 蘋果型VS.西洋梨

蘋果型：脂肪集中在腹部、內臟，讓上腹部明顯凸起，腰部較粗而四肢相對纖細。

西洋梨：脂肪多堆積在皮下，特別是臀部與大腿的皮下脂肪層，這種體型多見於女性。

量測內臟脂肪方法

腰臀比：腰圍除以臀圍

男性 < 0.9（正常值）

女性 < 0.8（正常值）

健康主題館／BMI太高太低都不好 管控體脂肪更重要

