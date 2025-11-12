快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

聯合報／ 記者王駿杰朱冠諭／連線報導
新竹市政府昨辦「好豬上桌 幸福加倍」振興活動記者會，宣布14日至15日在各大市場發放「100元換200元加倍券」，鼓勵市民踴躍消費。圖／竹市府提供
新竹市政府昨辦「好豬上桌 幸福加倍」振興活動記者會，宣布14日至15日在各大市場發放「100元換200元加倍券」，鼓勵市民踴躍消費。圖／竹市府提供

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「100元換200元加倍券」，鼓勵踴躍消費；桃園市政府從明天起至年底也推出「桃園百倍奉還」活動，消費滿百元上網登錄，有機會抽到100萬元。

新竹市代理市長邱臣遠昨出席「好豬上桌幸福加倍」振興活動記者會，表示市府推出「振興豬肉產業加倍券」方案，期盼活絡市場經濟、提振消費信心，民眾也能安心享用國產豬肉的鮮美滋味。

新竹市產發處指出，14日及15日將在東門、關東、士林、南寮、中央、南門、北門、中正、竹蓮及果菜批發市場共10處市場發放「振興豬肉產業加倍券」，限量1萬份。民眾以現金100元兌換200元加倍券，每人限領1份，可到240家張貼「合作店家」貼紙的豬肉或豬肉製品市場攤商使用。

因應中央普發現金1萬元，桃園市政府也順勢推出「桃園百倍奉還」活動，只要從本月12日起至12月31日在桃園商家消費滿100元即可獲得一次抽獎序號，每張發票最多可獲得600組序號，上活動官網登錄，可參加天天抽、周周抽、月月抽及壓軸抽等活動，現金獎從1萬元到100萬元不等。

桃園市經發局指出，參與活動的消費地點限定在桃園市合法設立登記的商家，須能開立發票且稅籍登記在桃園市，希望將普發1萬的消費效益留在桃園，後續也將結合在地商家、觀光工廠及商圈推出特別獎項，希望帶動商圈、觀光工廠與在地店家的買氣，詳情可上桃園市經發局臉書粉專查詢。

非洲豬瘟 廚餘
