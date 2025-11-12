快訊

社區關懷據點 強化安頓長者身心

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

隨人口老化，獨居長者孤獨死比率逐年提高。衛福部社家署長周道君宣布，明年起盤點國內獨居長者情況，依照護需求分級，近期鎖定身心靈議題，安排一二○位種子講師深入全國五千餘處社區關懷照顧據點，「有助於消除長輩孤寂感」。

一一三年蓄意自我傷害重回十大死因，且長者自殺比率為全年齡層中最高。研究證實，老人自殺原因多元，包括身體健康漸差、社會角色變動、親人過世、行動自主下降、社會福利支持減少等，均加重負面影響。

周道君說，截至今年九月，全台共有五一四六處社區關懷據點，為回應高齡長者需求，鼓勵增加「靈性關懷與實作」授課，共培訓一二○位種子講師，未來深入全台各地據點授課、宣講。課程內容包括提升長者心靈層面照顧，透過音樂、園藝等相關活動，帶領長者回顧人生，盼讓長者在身體健康之外，「心靈更穩定、平安」，並幫助長者「道謝、道歉、道別」，面對人生終章。

「社區關懷據點課程，有助於降低長輩孤寂感。」周道君說，不論是與親人同住，或獨自居住，都可參與相關課程，藉此讓長輩達到「身心靈安頓」，做到自主自立、在地安老。

衛福部政務次長呂建德表示，社區關懷據點將升級二點○版本，種子講師為課程引導者，未來將於各地據點傳承授課經驗，在社區推動靈性關懷，協助長者建立正向生命態度，勇於面對老化帶來的變化與挑戰，提早規畫晚年生活。

社區關懷據點 強化安頓長者身心

