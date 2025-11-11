快訊

暴雨猛炸蘇澳...主幹道成「運河」 水淹近一層樓

柏林愛樂訪台20週年 11/13晚間台北兩廳院戶外轉播如期舉行

中央社／ 台北11日電

颱風鳳凰來襲，台北市文化局今天表示，今年適逢柏林愛樂訪台20週年，13日晚間於台北國家音樂廳舉行的場次，同步在兩廳院戶外廣場免費轉播，如期舉行。

柏林愛樂訪台20週年，適逢受颱風鳳凰襲台影響期間。台北市文化局發布新聞宣布，將由首席指揮基里爾．佩特連科（Kirill Petrenko）首度領軍，帶來3場音樂會，其中13日晚上7時於台北國家音樂廳內展開的場次，兩廳院藝文廣場戶外同步轉播，照常舉行。

文化局說明，此音樂活動與主辦單位牛耳藝術合作，轉播現場備有輕便雨衣供民眾領取使用，音樂會將演出舒曼的「曼弗雷德」序曲、華格納的「齊格飛牧歌」，以及布拉姆斯C小調「第一號交響曲」，重現柏林愛樂最具傳統象徵的音樂血脈。

音樂會 文化局 柏林
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

受颱風鳳凰影響 金門12日海空交通停擺

颱風「鳳凰」肆虐釀18死 菲律賓啟動救難與復原工作

颱風鳳凰來襲 竹縣尖石司馬庫斯部落暫停開放

颱風鳳凰陸上警報 台東市備妥6千沙包供領取

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

近5年最高頭獎總獎金！大樂透頭獎連16槓 下期獎金飆6.7億元

大樂透第114104期今晚開獎。中獎號碼為11、16、42、47、44、24，特別號32；派彩結果，頭獎槓龜，連16槓，...

鳳凰颱風逼近 SOGO高雄店11月12日暫停營業、周年慶順延一天

鳳凰颱風逼近，中央氣象署已發布陸上颱風警報，預估鳳凰颱風明天下午至晚間有機會在高屏登陸，接著在花東一帶出海，今晚包括台中...

衛福部表揚 部基兩醫師陳家祿、賴寯志獲獎

衛生福利部今天舉辦優良暨資深典範醫師頒獎典禮，衛生福利部基隆醫院有2名醫師接受表揚。眼科主任陳家祿行醫28年，卓越醫療服...

廚餘養豬影像監控補助 屏東養豬戶：出事頭痛醫頭、應強化監督稽查

環境部環境管理署今下午在屏東農科園區舉行南區場的養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統安裝與補助說明會。屏東縣飼料養豬的養豬戶認為...

影／環境部說明廚餘養豬監控補助 潘連周：高風險廚餘不進豬食物鏈

環境部環境管理署今下午在屏東農科園區舉行南區場「養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統、安裝與補助」說明會。中華民國養豬協會理事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。