柏林愛樂訪台20週年 11/13晚間台北兩廳院戶外轉播如期舉行
颱風鳳凰來襲，台北市文化局今天表示，今年適逢柏林愛樂訪台20週年，13日晚間於台北國家音樂廳舉行的場次，同步在兩廳院戶外廣場免費轉播，如期舉行。
柏林愛樂訪台20週年，適逢受颱風鳳凰襲台影響期間。台北市文化局發布新聞宣布，將由首席指揮基里爾．佩特連科（Kirill Petrenko）首度領軍，帶來3場音樂會，其中13日晚上7時於台北國家音樂廳內展開的場次，兩廳院藝文廣場戶外同步轉播，照常舉行。
文化局說明，此音樂活動與主辦單位牛耳藝術合作，轉播現場備有輕便雨衣供民眾領取使用，音樂會將演出舒曼的「曼弗雷德」序曲、華格納的「齊格飛牧歌」，以及布拉姆斯C小調「第一號交響曲」，重現柏林愛樂最具傳統象徵的音樂血脈。
