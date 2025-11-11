快訊

鳳凰颱風逼近 SOGO高雄店11月12日暫停營業、周年慶順延一天

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
因鳳凰颱風影響，遠東SOGO高雄店明日11月12日暫停營業一天。圖／摘自SOGO百貨高雄店粉專
因鳳凰颱風影響，遠東SOGO高雄店明日11月12日暫停營業一天。圖／摘自SOGO百貨高雄店粉專

鳳凰颱風逼近，中央氣象署已發布陸上颱風警報，預估鳳凰颱風明天下午至晚間有機會在高屏登陸，接著在花東一帶出海，今晚包括台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣市宣布11月12日停止上班上課。正值周年慶的遠東SOGO今晚也宣布，高雄店明日（11/12）停止營業一天。

今年遠東SOGO周年慶遇到鳳凰颱風來攪局，繼今天SOGO中壢店跟進桃園停班停課、暫停營業一天後，明天緊接是高雄店暫停營業，這也是SOGO 38年來第二度在11月的周年慶遇上颱風天，相當罕見。

遠東SOGO表示，因鳳凰颱風影響，高雄市政府宣布明（11/12）停班課。為關心顧客、專櫃伙伴及同仁安全，遠東SOGO高雄店明日（11/12）停止營業一天，高雄店周年慶相關活動延長一天至11月17日，其餘各店正常營運。

鳳凰颱風 SOGO 周年慶
相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

近5年最高頭獎總獎金！大樂透頭獎連16槓 下期獎金飆6.7億元

大樂透第114104期今晚開獎。中獎號碼為11、16、42、47、44、24，特別號32；派彩結果，頭獎槓龜，連16槓，...

鳳凰颱風逼近 SOGO高雄店11月12日暫停營業、周年慶順延一天

鳳凰颱風逼近，中央氣象署已發布陸上颱風警報，預估鳳凰颱風明天下午至晚間有機會在高屏登陸，接著在花東一帶出海，今晚包括台中...

衛福部表揚 部基兩醫師陳家祿、賴寯志獲獎

衛生福利部今天舉辦優良暨資深典範醫師頒獎典禮，衛生福利部基隆醫院有2名醫師接受表揚。眼科主任陳家祿行醫28年，卓越醫療服...

廚餘養豬影像監控補助 屏東養豬戶：出事頭痛醫頭、應強化監督稽查

環境部環境管理署今下午在屏東農科園區舉行南區場的養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統安裝與補助說明會。屏東縣飼料養豬的養豬戶認為...

影／環境部說明廚餘養豬監控補助 潘連周：高風險廚餘不進豬食物鏈

環境部環境管理署今下午在屏東農科園區舉行南區場「養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統、安裝與補助」說明會。中華民國養豬協會理事長...

