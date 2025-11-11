鳳凰颱風逼近 SOGO高雄店11月12日暫停營業、周年慶順延一天

鳳凰颱風逼近，中央氣象署已發布陸上颱風警報，預估鳳凰颱風明天下午至晚間有機會在高屏登陸，接著在花東一帶出海，今晚包括台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣市宣布11月12日停止上班上課。正值周年慶的遠東SOGO今晚也宣布，高雄店明日（11/12）停止營業一天。

今年遠東SOGO周年慶遇到鳳凰颱風來攪局，繼今天SOGO中壢店跟進桃園停班停課、暫停營業一天後，明天緊接是高雄店暫停營業，這也是SOGO 38年來第二度在11月的周年慶遇上颱風天，相當罕見。

遠東SOGO表示，因鳳凰颱風影響，高雄市政府宣布明（11/12）停班課。為關心顧客、專櫃伙伴及同仁安全，遠東SOGO高雄店明日（11/12）停止營業一天，高雄店周年慶相關活動延長一天至11月17日，其餘各店正常營運。