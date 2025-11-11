樹梅獨書獎鼓勵獨立書店 小小書房獲特別貢獻獎

國內唯一由民間單位鼓勵獨立書店的「樹梅獨書獎」，今天舉行頒獎典禮，特別貢獻獎由「小小書房」獲得，負責人劉虹風特別呼籲推動「圖書統一定價政策」，讓出版回歸健康體質。

典禮在台北華山文創園區舉行，劉虹風致詞表示，幾乎所有的文化輸出大國都因為圖書統一定價，在數位化潮流下挺過，讓書店可以回到街角存活，可見「統一定價」非常重要。

劉虹風近年也推動「沃土計畫」，從購書營業額10%留作基金，讓來逛書店的學生可免費挑1本書帶回家。劉虹風說，「現在的孩子不像我們有唱片行或書店，放學時可以去蹭一下，那個蹭一下創造了多麼大的自由跟獨立」。

機長出身的樹梅文化藝術基金會董事長劉鎧致詞表示，當網路書店像1架巨型客機橫掃整個市場，獨立書店則像一家家個性鮮明優雅的私人客機，他們不追求載客量，而是提供細膩、有文化的安全著陸，「讓我們一起保持飛行高度，成為讀者心目中最安全、溫暖的文化停機坪」。

文化部人文及出版司長楊婷媜致詞表示，獨立書店不只是1個賣書的地方，而是地方微型文化中心、知識交流站，然而書店經營非常不容易，文化部除了持續補助之外，近年也推出創新書市、庄頭書展等活動，以及文化幣2點換1點的優惠，希望對獨立書店有所幫助。

本屆評審團主席、作家劉克襄致詞表示，3年前和1位年輕鐵道迷邂逅，得知對方在1家獨立書店當志工，1週1次從宜蘭羅東到花蓮新城，只為認識各種讀書人，學習各種關於書店的知識；後來這位年輕人回到家鄉，推動太平山森林鐵道老屋活化，並在三星鄉辦地方文史雜誌，「這就是獨立書店養成的孩子，他知道自己如果不回家做這件事，就不會有人做了」。

「樹梅獨書獎」由樹梅文化藝術基金會創辦，2022年舉辦第1屆，今年選出評審團獎3名，分別為郭怡美書店、飛地nowhere、三餘書店等，各得獎金10萬元；特色書店獎15名，包括仰望書房、邊譜書店、洪雅書房、曬書店、掀冊店、勇氣書房、有河書店、小兔子書坊、翫雙溪書苑、永勝5號、書粥、見書店、現流冊店、一本書店、晃晃二手書店等；另頒推薦書店獎16名。