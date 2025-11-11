廚餘養豬禁令尚未解除 環境部籲業者設蒸煮監視系統

快訊

中央社／ 台北11日電

環境部表示，中長期廚餘處理方案研議中，過渡期間推動廚餘養豬場裝設「廚餘蒸煮溫度及影像監視系統」，鼓勵業者完成監視系統設置與審核，完成聯合查廠者可提早恢復廚餘養豬。

台中梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。截至目前，廚餘養豬禁令尚未解除。

環境部說，由於部分縣市廚餘去化量能不足，設置充足廚餘處理設施方案正在研議，跨部會及中央地方政府正在討論中長期方案；在此過渡期間，如要恢復以廚餘養豬，仍需有3個配套，包括完備法律、即時監控及有效稽查，以保障過渡期廚餘養豬的安全。

為此，環境部環境管理署今天晚間發布新聞稿表示，昨天與今天於北中南辦理3場溝通說明會，業者對於廚餘蒸煮槽裝設溫度及影像監視系統有共識。

環管署表示，希望養豬業者能以12月6日前完成裝設為目標，並檢具相關資料，在12月31日前向地方環境保護局申請補助經費。

環管署再次呼籲養豬業者，盡早完成系統設置，並確實監控廚餘蒸煮溫度達中心溫度攝氏90度1小時以上，徹底殺滅病原，共同為保障我國養豬產業與環境永續而努力。

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

近5年最高頭獎總獎金！大樂透頭獎連16槓 下期獎金飆6.7億元

大樂透第114104期今晚開獎。中獎號碼為11、16、42、47、44、24，特別號32；派彩結果，頭獎槓龜，連16槓，...

鳳凰颱風逼近 SOGO高雄店11月12日暫停營業、周年慶順延一天

鳳凰颱風逼近，中央氣象署已發布陸上颱風警報，預估鳳凰颱風明天下午至晚間有機會在高屏登陸，接著在花東一帶出海，今晚包括台中...

衛福部表揚 部基兩醫師陳家祿、賴寯志獲獎

衛生福利部今天舉辦優良暨資深典範醫師頒獎典禮，衛生福利部基隆醫院有2名醫師接受表揚。眼科主任陳家祿行醫28年，卓越醫療服...

廚餘養豬影像監控補助 屏東養豬戶：出事頭痛醫頭、應強化監督稽查

環境部環境管理署今下午在屏東農科園區舉行南區場的養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統安裝與補助說明會。屏東縣飼料養豬的養豬戶認為...

影／環境部說明廚餘養豬監控補助 潘連周：高風險廚餘不進豬食物鏈

環境部環境管理署今下午在屏東農科園區舉行南區場「養豬廚餘蒸煮溫度影像監視系統、安裝與補助」說明會。中華民國養豬協會理事長...

