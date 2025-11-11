廚餘養豬禁令尚未解除 環境部籲業者設蒸煮監視系統

環境部表示，中長期廚餘處理方案研議中，過渡期間推動廚餘養豬場裝設「廚餘蒸煮溫度及影像監視系統」，鼓勵業者完成監視系統設置與審核，完成聯合查廠者可提早恢復廚餘養豬。

台中梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。截至目前，廚餘養豬禁令尚未解除。

環境部說，由於部分縣市廚餘去化量能不足，設置充足廚餘處理設施方案正在研議，跨部會及中央地方政府正在討論中長期方案；在此過渡期間，如要恢復以廚餘養豬，仍需有3個配套，包括完備法律、即時監控及有效稽查，以保障過渡期廚餘養豬的安全。

為此，環境部環境管理署今天晚間發布新聞稿表示，昨天與今天於北中南辦理3場溝通說明會，業者對於廚餘蒸煮槽裝設溫度及影像監視系統有共識。

環管署表示，希望養豬業者能以12月6日前完成裝設為目標，並檢具相關資料，在12月31日前向地方環境保護局申請補助經費。

環管署再次呼籲養豬業者，盡早完成系統設置，並確實監控廚餘蒸煮溫度達中心溫度攝氏90度1小時以上，徹底殺滅病原，共同為保障我國養豬產業與環境永續而努力。