衛福部表揚 部基兩醫師陳家祿、賴寯志獲獎

衛生福利部今天舉辦優良暨資深典範醫師頒獎典禮，衛生福利部基隆醫院有2名醫師接受表揚。眼科主任陳家祿行醫28年，卓越醫療服務與學術貢獻獲頒「優良獎」。外科醫師賴寯志嘉惠基隆痔瘡、大腸癌病人，獲頒「優良新人獎」。

衛福部每年表彰醫師長年投入臨床醫療與公共衛生服務的貢獻，今年從所屬27家醫院共2277名醫師中，遴選出62名表現卓越、足堪楷模的醫師接受，今年另增設「醫療貢獻獎」，向退而不休、持續奉獻醫療領域的醫師致敬。

部基醫院表示，陳家祿在基隆醫院服務28年，醫術精湛，深受病人信賴，累積近萬例眼科手術，其中白內障超音波手術逾8000例。陳家祿還每年發表論文，推動眼科學術進展，同時深耕照護網絡，投入糖尿病等眼底篩檢，及早發現並治療視網膜與視神經等病變，預防失明風險。

優良新人獎得主賴寯志在部基服務近3年，引進痔瘡雷射消融手術，為患者提供痔瘡手術多一項選擇。賴寯志積極整合大腸直腸外科、胸腔外科、一般外科及放射科等專科，幫助轉移性大腸癌患者，在部基一次接受完整切除手術。