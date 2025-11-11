懸缺逾1年 衛福部社家署代理署長周道君真除

快訊

中央社／ 台北11日電

衛福部社家署長懸缺逾1年，確定現任副署長兼代理署長周道君真除，成首名「非社政」署長。衛福部次長呂建德今天說，盼借重周道君法律專業與長照相關歷練，讓社福政策更完備。

衛生福利部社會及家庭署主管中央社會福利政策，在前署長簡慧娟退休後，署長職懸缺至今已1年餘，其間由張美美、周道君2名副署長代理，近日確定周道君真除，正式接掌署長。

根據社家署官網，周道君從國立中興大學法律學系畢業後，歷任行政院衛生署醫事處簡任視察、衛生福利部長期照顧司副司長、衛生福利部法規會參事等職務，行政資歷完整。

對於「非社政」背景的周道君雀屏中選，呂建德今天告訴媒體，關鍵在於能否回應民眾對於社會福利的需求，這也是總統賴清德非常關心的部分，衛福部這次立法院會期中，提出許多福國利民政策，相關法案正研擬中，涵蓋兒少、身心障礙、社會救助等。

呂建德強調，法令一定要與時俱進，因此，周道君雖然不是社政背景，但希望能借助他法律專長，讓法令更加完備。

周道君曾任長照司副司長也是原因之一，呂建德說，如今台灣正邁入超高齡社會，賴總統非常關心老人福利，周道君有助於調和社家署及長照司業務，相信對老人及身心障礙者福利都有相當助益。

