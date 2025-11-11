快訊

不斷更新／屏東縣宣布停班課！鳳凰颱風逼近 明停班課資訊一覽

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

專家：差額負擔或可解缺藥 但可能引發醫療不平等

中央社／ 台北11日電

今年已47項藥品擬退出台灣，專家說，缺藥主因包括成本上升、原料藥來源集中及藥價過低等，「差額負擔」制度或許是解方，病人可自付健保給付外差額，但也可能引發醫療不平等。

藥品供應牽動民眾用藥權益，根據衛生福利部食品藥物管理署統計，今年截至9月底，已有47項藥品提出退出台灣市場，儘管衛福部長石崇良曾掛保證，台灣大多都有學名藥可以替代，僅其中1款抗排斥針劑供應到明年底，會啟動專案的進口來作因應。

但對於藥品退出市場現象，許多醫療專業人員提出「差額負擔」的概念，石崇良則表示此方式可能不利於學名藥國產化的推動，台灣科技媒體中心（SMC）針對缺藥現象與差額負擔，邀請國內專家與藥師分析利弊。

台北醫學大學藥學院院長、台灣藥物基因體學會理事長張偉嶠說明，全球缺藥問題普遍存在，台灣亦無法倖免。其主因包括生產成本上升、原料藥供應過度集中於中國與印度，以及藥價過低導致製藥廠商退出市場。

張偉嶠表示，新藥的開發過程漫長且成本高昂，由於專利保護期有限，藥廠必須在短時間內回收巨額研發成本，因此新藥價格往往偏高。

他指出，台灣目前採行「國際藥價比例法」與「療程劑量比例法」兩種新藥定價模式，前者以國際市場價格作為參考，後者則依藥效與安全性給予合理價，兼顧公平與療效價值。

當新藥的專利期過後，張偉嶠表示，學名藥上市，由於無需負擔研發成本，只需通過生體相等性試驗，價格通常遠低於原廠藥。然而，若學名藥價格壓得過低，廠商利潤受限，供應鏈集中與生產意願下降，反而容易造成缺藥。

他解釋近年討論的「差額負擔制度」，是允許病人自付超出健保給付的差額，被視為可能的解方，既能維持藥廠合理利潤，也給予病人選擇空間。但其潛在風險在於造成醫療不平等與信任危機。

社區藥學會常務理事、藥師李懿軒則說，當藥品供應吃緊，廠商往往優先供應大型醫院，社區藥局與偏鄉診所最受衝擊，病人被迫換藥或四處奔波，導致用藥不平等問題。此外，現行健保藥價機制長期壓低價格，使藥廠缺乏生產誘因，市場價格低於成本時，缺藥成為必然。

李懿軒強調，「差額給付制度」是讓病人可選擇高於健保給付價的品牌藥，自付差額即可，此舉能讓藥價更具彈性、維持供應穩定，同時促進學名藥使用；風險則是造成階層差距。若能設計完善補助機制，亦能兼顧公平與效率。

李懿軒認為，台灣應建立透明的供應預警系統、設立安全庫存，並強化藥師在供應鏈中的角色。缺藥是結構問題，唯有調整制度、重建藥品韌性，才能讓全民在下一次危機來臨時不再面臨「無藥可用」的困境。

藥品 病人 健保
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

懸缺逾1年...周道君出任首位「非社政」社家署長 衛福部次長曝用人原因

迴響／家庭看護工納入長照體系 石崇良：確實需一併思考規畫

毒蛋遲6天公布 姜至剛籲：擔心先別吃 石崇良今回：必讓人民安心吃蛋

芬普尼蛋疑與環境污染有關 石崇良：最高可罰2億

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

鳳凰颱風最新風雨預測出爐！ 這10縣市明天停班課達標

中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天9縣市風力達停班課標準。但是否停班停課，...

普發萬元秒變奢旅 嘉義福容voco萬德福計畫 兩晚7.2萬套房1萬元人住

政府普發現金1萬元將於明天陸續入帳，嘉義福容voco酒店順勢推出「voco萬德福計畫」，讓民眾把這筆普發金「放到最大」。...

影／雨彈炸南方澳...滾滾土石流灌進巷道 大片黃泥水怵目驚心

鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，挾帶雨彈，宜蘭縣今日一整天風雨不停歇。蘇澳鎮南方澳下午發生土石流災情，傾盆大雨，滾滾泥水...

衛福部表揚 部基兩醫師陳家祿、賴寯志獲獎

衛生福利部今天舉辦優良暨資深典範醫師頒獎典禮，衛生福利部基隆醫院有2名醫師接受表揚。眼科主任陳家祿行醫28年，卓越醫療服...

瑞芳山坡坍方、道路積水 員警拉封鎖線

新北市瑞芳區今天因風雨達標，市府宣布停止上班上課。山尖路山壁傍晚時有土石坍方，交通中斷。瑞芳街下雨也積水，警方也拉封鎖線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。