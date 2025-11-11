專家：差額負擔或可解缺藥 但可能引發醫療不平等

今年已47項藥品擬退出台灣，專家說，缺藥主因包括成本上升、原料藥來源集中及藥價過低等，「差額負擔」制度或許是解方，病人可自付健保給付外差額，但也可能引發醫療不平等。

藥品供應牽動民眾用藥權益，根據衛生福利部食品藥物管理署統計，今年截至9月底，已有47項藥品提出退出台灣市場，儘管衛福部長石崇良曾掛保證，台灣大多都有學名藥可以替代，僅其中1款抗排斥針劑供應到明年底，會啟動專案的進口來作因應。

但對於藥品退出市場現象，許多醫療專業人員提出「差額負擔」的概念，石崇良則表示此方式可能不利於學名藥國產化的推動，台灣科技媒體中心（SMC）針對缺藥現象與差額負擔，邀請國內專家與藥師分析利弊。

台北醫學大學藥學院院長、台灣藥物基因體學會理事長張偉嶠說明，全球缺藥問題普遍存在，台灣亦無法倖免。其主因包括生產成本上升、原料藥供應過度集中於中國與印度，以及藥價過低導致製藥廠商退出市場。

張偉嶠表示，新藥的開發過程漫長且成本高昂，由於專利保護期有限，藥廠必須在短時間內回收巨額研發成本，因此新藥價格往往偏高。

他指出，台灣目前採行「國際藥價比例法」與「療程劑量比例法」兩種新藥定價模式，前者以國際市場價格作為參考，後者則依藥效與安全性給予合理價，兼顧公平與療效價值。

當新藥的專利期過後，張偉嶠表示，學名藥上市，由於無需負擔研發成本，只需通過生體相等性試驗，價格通常遠低於原廠藥。然而，若學名藥價格壓得過低，廠商利潤受限，供應鏈集中與生產意願下降，反而容易造成缺藥。

他解釋近年討論的「差額負擔制度」，是允許病人自付超出健保給付的差額，被視為可能的解方，既能維持藥廠合理利潤，也給予病人選擇空間。但其潛在風險在於造成醫療不平等與信任危機。

社區藥學會常務理事、藥師李懿軒則說，當藥品供應吃緊，廠商往往優先供應大型醫院，社區藥局與偏鄉診所最受衝擊，病人被迫換藥或四處奔波，導致用藥不平等問題。此外，現行健保藥價機制長期壓低價格，使藥廠缺乏生產誘因，市場價格低於成本時，缺藥成為必然。

李懿軒強調，「差額給付制度」是讓病人可選擇高於健保給付價的品牌藥，自付差額即可，此舉能讓藥價更具彈性、維持供應穩定，同時促進學名藥使用；風險則是造成階層差距。若能設計完善補助機制，亦能兼顧公平與效率。

李懿軒認為，台灣應建立透明的供應預警系統、設立安全庫存，並強化藥師在供應鏈中的角色。缺藥是結構問題，唯有調整制度、重建藥品韌性，才能讓全民在下一次危機來臨時不再面臨「無藥可用」的困境。