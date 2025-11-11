抗藥性細菌如同「無聲大流行」蔓延 2035年全球壽命恐縮短1.8年

抗藥性細菌如同「無聲大流行」蔓延，對醫療體系與民眾健康構成嚴峻威脅。衛福部疾管署預測，2035年全球平均壽命將因抗藥性細菌縮短1.8 年，若不及時防堵，很容易導致無藥可醫的感染症。台北榮總響應「世界抗生素周」，11月10日至14日舉辦「健康巴士快上車，甩開抗藥性危機」展覽，藉由寓教於樂的方式向民眾宣導正確用藥與預防感染的重要性。

今天展覽開幕活動，邀請衛福部疾管署副署長林明誠、食藥署副署長王德原、健保署醫審及藥材組長黃育文、台北市衛生局技正鄭奕喬等出席，展現中央與地方攜手合作、正視抗藥性挑戰的決心。

「對抗抗藥性蔓延已刻不容緩。」北榮副院長林永煬說，抗生素是現代醫學最輝煌的成就，然而長期過度使用，抗藥性細菌蔓延已成為醫療體系很大的危機，對公共健康與財政都是嚴峻挑戰。台灣將邁入超高齡社會、整體醫療量能需求上升，抗藥性問題更加嚴峻。但無論是疫情或抗藥性細菌挑戰，北榮將持續站在醫療前線，維繫最好的醫療品質，推動抗生素監控與衛教，守護民眾的健康。

「少一次不必要的感染與用藥，就等於省下一張病床與一份人力。」北榮感染科主任陳昕白說，根據研究，感染抗藥性細菌患者的治療成本和死亡風險上升許多，須從社區及醫院都要減少不必要用藥，才能去減緩抗藥性細菌出現速度，一旦發生感染，感染科醫師會進行精準用藥和治療。

北榮胸腔部教授陽光耀說，臨床治療遇到抗藥性細菌，也可能導致患者治療無法順利推進，因此治療上將格外重視抗生素選擇、劑量及使用時機，確保治療精準性，盼降低多重抗藥性細菌的蔓延。

北榮感染管制中心主任林邑璁表示，民眾應注意如果沒有感染，不要使用抗生素，因抗生素不僅有副作用，更會破壞體內好的菌叢，提供抗藥性細菌生長的環境，除了造成抗藥性細菌的生長和傳播，也造成我們身體嚴重的感染。因此減少不必要的抗生素使用，再搭配手部衛生等好的衛生習慣就是最好的預防方法。

今年響應世界抗生素周「健康巴士快上車，甩開抗藥性危機」展覽，除了衛教展板外，更設有互動裝置，讓民眾化身「健康巴士駕駛員」。在駕駛過程中，每答對一題衛教問答，巴士就能加速並拉開與抗藥性細菌的距離，象徵透過正確知識與預防行動，才能真正「甩開抗藥性危機」，期盼各界攜手守護臨床抗生素的多樣性、醫療量能，為台灣打造完善且永續的治療環境。

「健康巴士快上車，甩開抗藥性危機」展覽資訊：

展期：2025/11/10 至 2025/11/14

地點：台北榮總中正樓一樓大廳舞台區(地址：台北市石牌路2段201號)