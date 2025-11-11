迎向逆風！不倒騎士環台今騎到新北 完成1100公里挑戰

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
抗癌勇士及陪騎車友歷經11天騎程，今天從新竹出發騎到新北市政府，完成全程1100公里。記者林媛玲／攝影
抗癌勇士及陪騎車友歷經11天騎程，今天從新竹出發騎到新北市政府，完成全程1100公里。記者林媛玲／攝影

台灣抗癌協會主辦「2025不倒騎士騎出生命」單車環島活動，50位抗癌勇士及陪騎車友歷經11天騎程，今天從新竹出發騎到新北市政府，完成全程1100公里。行政院政務委員陳時中、新北市副秘書長張其強等人在場迎接騎士，現場還唱起「迎向逆風」隊歌，氣氛感人。

從未抽菸的68歲邱國松，5年前因咳痰有血確診為三級肺腺癌，今分享經驗笑說，當年被告知罹癌後就已寫好簡單不囉唆的遺囑，隨後開刀取出12公分腫瘤，期間歷經化療白血球僅剩1500， 醫師還說自己病況懨懨一息，但人生都有追求生命的願望，後來開始天天走路一萬步，運動後發現有抗體也變得有體力。

邱國松說，今年8月透過朋友推薦加入活動，才發現自己是外面失散多年的孩子，他一度哽咽說，加入活動深刻感受到有家可回，這次活動認識很多朋友，就如同不倒騎士騎出生命的精神，雖然自己身體不可能是「輕舟已過萬重山」，但運動才會有抗體，才能與癌細胞共存，相信明年可以舉起更重的單車。

行政院政務委員陳時中致詞時也稱，不倒騎士的精神一直傳承下去，也笑談自己明年也可以參加，但先騎一天好了。

新北市副秘書長張其強說，不倒騎士今天從新竹騎到新北，在颱風天完成環台賽，就如同風雨故人來，今年有很多新朋友加入，大家用自己的故事與經驗，告訴身邊朋友癌症並不可怕，如同台灣抗癌協會創會長吳興傳就是最明顯案例，騎車後愈來愈強壯。

台灣抗癌協會理事長、馬偕醫院副院長黃文傑說，這次環台一出發就下大雨，就如同迎向逆風，人生不可能永遠都是順境或逆境，抗癌協會宗旨是用生命影響生命，有些人在生病後躲在家中不願走出來，但多出來運動可幫助自己也可幫助別人，今年是第13屆，希望100屆仍能繼續辦下去。

新北衛生局表示，癌症已連續43年位居國人十大死因榜首，早期發現是預防癌症重要關鍵，新北市推出多項癌症篩檢，包括高風險族群肺癌篩檢及大腸癌篩檢年齡提前至45歲，今年至10月已超過86萬人次受檢，若篩檢異常，應儘早檢查，就像不倒騎士勇敢面對挑戰，為健康與希望持續前行。

抗癌勇士及陪騎車友歷經11天騎程，今天從新竹出發騎到新北市政府，完成全程1100公里。記者林媛玲／攝影
抗癌勇士及陪騎車友歷經11天騎程，今天從新竹出發騎到新北市政府，完成全程1100公里。記者林媛玲／攝影
68歲邱國松5年前確診為三級肺腺癌，8月透過朋友推薦加入不倒騎士活動，今完成單車環台賽。記者林媛玲／攝影
68歲邱國松5年前確診為三級肺腺癌，8月透過朋友推薦加入不倒騎士活動，今完成單車環台賽。記者林媛玲／攝影
行政院政務委員陳時中（右４）、新北市副秘書長張其強（右３）等人在場迎接不倒騎士。記者林媛玲／攝影
行政院政務委員陳時中（右４）、新北市副秘書長張其強（右３）等人在場迎接不倒騎士。記者林媛玲／攝影

抗癌
