病患訴差點沒命！國軍高雄總醫院遭控醫療疏失 衛生局：調解尚無共識

國軍高雄總醫院遭控醫療疏失，一名病患說，數月前進行子宮肌瘤切除手術，術後腹腔大量出血，歷經休克、嚴重貧血等，撿回一命；高市衛生局表示，雙方已調解目前尚未取得共識。

一名女性患者昨天在社群媒體「爆料公社」分享在今年4月到國軍高雄總醫院進行子宮肌瘤切除手術的痛苦經歷。這名女網友說，進行手術前醫師說這是微創手術，幾乎不會有風險，沒想到「這樣的小手術」卻差點要了自己的命。

高雄市衛生局今天透過文字訊息回應，今年8月接獲民眾申請醫療爭議調解，雙方在10月27日召開調解會議，會中由2名具法律及醫療專業背景調解委員協助醫病雙方進行溝通協調，目前雙方尚有爭點、未取得共識，將擇期再次召開醫療爭議調解會議。

國軍高雄總醫院今天表示，這名女病患於4月29日在院內進行子宮肌瘤切除手術，術後發生併發症，事發時醫師全力投入治療，給予最完善照顧；全案現與家屬持續溝通，並配合衛生局的醫療爭議調解流程。

女網友表示，當天自己是上午8時第一台刀，術後開始劇烈嘔吐、嚴重腹痛，無法下床如廁，跟護士反映卻多次獲得「應該是你太緊張了」、「休息一下明天就好了」等回應；直到晚間，醫師才幫她照腹部超音波，發現腹腔出血再次緊急手術。

女網友說，當天二度被推進手術房，才發現因子宮被刺穿、靜脈被劃破而大量出血，緊急輸了8袋血才從鬼門關撿回一條命，但後續休克、嚴重貧血、聲帶受傷、肺積水、肺塌陷等；每天都要吃藥、復健、抽血檢查等，而讓她最難過的是失去自然生產的選項，「未來懷孕建議要剖腹產」。

她也提及，這半年每晚都要靠安眠藥才能入睡，醫療讓她身心嚴重創傷，院方提出的賠償金額遠遠不足，完全無法彌補她所承受的痛苦與損失，感受不到誠意與同理，讓人難以接受。