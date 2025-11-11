屏東2例本土登革熱均在萬丹鄉 加強防治與採檢

快訊

中央社／ 屏東縣11日電

屏東縣新增1例登革熱本土病例，今年累積2例均出現在萬丹鄉，且2個案例的居住地與工作地相隔僅125公尺，衛生局認為當地風險遽增，已加強防治強度並擴大採檢。

居住在屏東縣萬丹鄉萬丹村50多歲女攤商，確診登革熱，為屏東縣今年首例本土個案。屏東縣政府今天新聞稿表示，昨天新增1例本土登革熱，為萬丹鄉20多歲女性。

屏東縣衛生局表示，經疫調20多歲女性近期無出國旅遊史，且居住地與50多歲女攤商的工作地點相距約125公尺，兩人發病日只差1天，顯示當地風險遽增，為防堵疫情擴散，以2例確診個案及鳳山案活動地為中心擴大規劃防治範圍，持續針對周邊民眾擴大採檢，以釐清感染來源與找出潛在感染者，今天採血檢驗55人，快篩均呈陰性。

衛生局說明，20多歲女性7日起陸續出現發燒、腹瀉、食慾不振、全身無力等症狀就醫，經10日回診抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，目前住院治療中；已由萬丹鄉公所成立鄉級緊急指揮中心，今天下午邀集縣府相關局處、村長幹事、衛生所等單位共同召開會議研議登革熱防治工作。

衛生局呼籲，近兩週曾前往或居住在萬丹鄉萬全、萬安及萬生村的民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應盡速就醫，並主動告知相關活動史，由醫師評估後進行快篩檢驗。

屏東縣政府 衛生局 萬丹
相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

鳳凰颱風最新風雨預測出爐！ 這10縣市明天停班課達標

中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天9縣市風力達停班課標準。但是否停班停課，...

抗藥性細菌如同「無聲大流行」蔓延 2035年全球壽命恐縮短1.8年

抗藥性細菌如同「無聲大流行」蔓延，對醫療體系與民眾健康構成嚴峻威脅。衛福部疾管署預測，2035年全球平均壽命將因抗藥性細...

病患訴差點沒命！國軍高雄總醫院遭控醫療疏失 衛生局：調解尚無共識

國軍高雄總醫院遭控醫療疏失，一名病患說，數月前進行子宮肌瘤切除手術，術後腹腔大量出血，歷經休克、嚴重貧血等，撿回一命；高...

超慢跑調養氣血…中醫主張「勞逸適度」 配合2穴位睡得更好

源自日本的超慢跑，是一種比快走還慢的低強度有氧運動，重點在「頻率快、步伐小」，適合所有年齡層。中醫師李崇銘表示，超慢跑有...

AI建設無所不在 豬農也可「豬事問AI」讓養豬更效率

AI建設無所不在，從醫療、教育甚至農業科技都已全方面導入。農業科技研究院組長洪郁婷開發「豬事問AI」系統，讓農民透過簡單...

