屏東2例本土登革熱均在萬丹鄉 加強防治與採檢

屏東縣新增1例登革熱本土病例，今年累積2例均出現在萬丹鄉，且2個案例的居住地與工作地相隔僅125公尺，衛生局認為當地風險遽增，已加強防治強度並擴大採檢。

居住在屏東縣萬丹鄉萬丹村50多歲女攤商，確診登革熱，為屏東縣今年首例本土個案。屏東縣政府今天新聞稿表示，昨天新增1例本土登革熱，為萬丹鄉20多歲女性。

屏東縣衛生局表示，經疫調20多歲女性近期無出國旅遊史，且居住地與50多歲女攤商的工作地點相距約125公尺，兩人發病日只差1天，顯示當地風險遽增，為防堵疫情擴散，以2例確診個案及鳳山案活動地為中心擴大規劃防治範圍，持續針對周邊民眾擴大採檢，以釐清感染來源與找出潛在感染者，今天採血檢驗55人，快篩均呈陰性。

衛生局說明，20多歲女性7日起陸續出現發燒、腹瀉、食慾不振、全身無力等症狀就醫，經10日回診抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，目前住院治療中；已由萬丹鄉公所成立鄉級緊急指揮中心，今天下午邀集縣府相關局處、村長幹事、衛生所等單位共同召開會議研議登革熱防治工作。

衛生局呼籲，近兩週曾前往或居住在萬丹鄉萬全、萬安及萬生村的民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應盡速就醫，並主動告知相關活動史，由醫師評估後進行快篩檢驗。