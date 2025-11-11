AI建設無所不在 豬農也可「豬事問AI」讓養豬更效率

AI建設無所不在，從醫療、教育甚至農業科技都已全方面導入。農業科技研究院組長洪郁婷開發「豬事問AI」系統，讓農民透過簡單文字或語音輸入，即可查詢豬隻健康資訊與環境數據，大幅提升查詢效率與實務操作便利性，展現智慧農牧的應用成果。

國科會國家實驗研究院國家高速網路與計算中心今日舉辦「TAIWAN AI RAP暨 TAIDE亮點成果發表會」，匯聚多項亮點應用，全面展現台灣AI技術與在地需求的深度結合，從醫療、教育、農牧到企業與日常生活場域。

國科會主委兼國研院董事長吳誠文致詞時表示，政府正積極推動「AI新十大建設」，以「數位基磐、關鍵技術、智慧應用」三大方向，全面加速台灣邁向智慧國家。國研院國網中心在這項國家級計畫中，正扮演算力核心、在地化AI研發平台與跨域應用推進者的關鍵角色，為台灣產業升級與社會創新提供堅實支撐。

AI可見於各個領域，醫療應用方面，高易資訊推出「診所通APP」智慧搜尋系統，能以自然語句精準匹配診所服務內容，提升個人就醫體驗；高雄榮總醫師林博翔運用RAP平台開發「ER-Pulse智慧交班平台」，實現急診交班流程自動化，將原需數分鐘的人工作業縮短至數秒，成為生成式AI導入臨床的成功典範。

教育領域方面，聆機科技建置教育AI助理平台，搭配TAIDE模型推動智慧教學安全落地，強調語境理解與在地價值觀的導入；農業科技研究院組長洪郁婷開發「豬事問AI」系統，讓農民透過簡單文字或語音輸入，即可查詢豬隻健康資訊與環境數據，大幅提升查詢效率與實務操作便利性，展現智慧農牧的應用成果。

在企業應用場域中，思銳智慧科技展示「ShareQA AI知管客服平台」，開發國產自主Agentic AI技術與整合TAIDE等SLM模型，協助中小企業以SLM低門檻方案導入AI，強化企業知識管理與服務效率，加速智慧轉型。陽明交通大學人工智慧中心以「myPDA全地端GenAI系統」打造具語境理解能力的AI分身，可精準辨識繁體中文慣用語與語意脈絡，優化回應內容，落實台灣語言主權。

此外，國研院國網中心也展示與國家災害防救科技中心合作升級「落雨小幫手APP」的AI火金姑天氣問答功能、國研院科政中心展示iVoice 個人化語音智能代理，能快速語音轉文字，並進行AI 智慧分析及對談互動。