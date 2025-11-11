鳳凰雨量集中宜花東 西部主要水庫近滿庫

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部水利署指出，水情極佳，主要水庫近滿。圖／水利署提供
鳳凰颱風持續減弱，暴風圈逐漸進入台灣西南方近海，而雨量則以宜花東、東北部較多，經濟部水利署指出，西部水庫集水區目前降雨雖然有限，但因水庫蓄水率原本就高，這波颱風降雨有助於水庫水情更加鞏固。

全台水庫集中在西半部，東部並無大型水庫，水源來自河川取水，水利署表示，冬天在東北季風的影響下，即使在冬季也有穩定降雨，且東部地區人口密度較低，用水量相對較少，產業用水也比較有限。

氣象局預測鳳凰颱風降雨集中在東半部，12日會從台灣南邊通過，水利署表示，11日下午包括南部地區及大台北地區都有綿延細雨，此時對於水庫進帳還是很有幫助。

據水利署水庫水情統計，至11日清晨，北部重要水庫石門、寶山、寶山二等水庫蓄水率超過98％，翡翠水庫水率89％，中部重要水庫：鯉魚潭（90％）、德基（93％）、日月潭（98％）；南部重要水庫：湖山（89％）、曾文（86％）等，水情極佳；另，烏山頭水庫（73％）稍低。

